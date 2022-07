Omicidio Willy, ergastolo per i fratelli Bianchi ma no, non passeranno la vita in carcere

Per l’omicidio di Willy Monteiro, i fratelli Bianchi hanno avuto l’ergastolo. Passeranno la loro vita in carcere? A quanto pare no.

La sentenza di ergastolo è arrivata per i fratelli Bianchi, ma a quanto pare i due non passeranno la vita in carcere. Vi spieghiamo il perché.

Condannati all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati di omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte. Lo scorso settembre 2020 i due fratelli parteciparono con un branco all’uccisione del giovane a Colleferro, il ragazzino era accorso in aiuto di un suo amico, Samuele Ceciarelli, super testimone al processo. E’ quanto ha deciso la Corte d’Assise di Frosinone che ha accolto la richiesta dei pm. Per Mario Pincarelli 23 anni, e 21 invece per Francesco Belleggia.

Ergastolo ai fratelli Bianchi per l’omicidio di Willy Duarte: cosa succede adesso

Disposto dai giudici anche un risarcimento economico, una provvisionale di 200 mila euro per ogni imputato nei confronti dei genitori di Willy e 150 mila euro per la sorella della vittima. Insomma la sentenza di omicidio volontario non ha lasciato scampo a nessuno dei colpevoli e infatti è stata accolta con applaudi e commozione da tutti. I fratelli Bianchi invece, dopo diverse imprecazioni, sono stati condotti via dalla polizia penitenziaria.

E’ stato proprio l’amico di Willy, Samuele, a raccontare con chiarezza gli eventi di quella notte. Ad AdnKronos, subito dopo la sentenza al processo, ha dichiarato: “Ricordo bene, anche se cerco di rimuovere, che hanno infierito tutti e quattro sul mio amico”. E poi: “Quando ho visto il primo calcio ho provato a intervenire, ma sono stato respinto anche io con un calcio. Ora si stanno arrampicando sugli specchi, ma sono colpevoli tutti e quattro e per loro, senza distinzioni, mi auguro sia ergastolo”. Per l’avvocato dei fratelli Bianchi non c’è stato istinto violento. Nessun calcio frontale. Mario si sarebbe preso le sue responsabilità fin da subito mentre Gabriele non avrebbe colpito Willy. Cosa succederà adesso?

Per l’avvocato dei fratelli Bianchi, Massimiliano Pica, non ci sono prove di un calcio frontale sferrato dai suoi assistiti. Nel dettaglio per i due fratelli potrebbero non passare tutta la vita in carcere perché per loro la sentenza è di ergastolo semplice. Cosa vuol dire? Dopo 26 anni si può chiedere di passare il resto della pena fuori dal carcere attraverso benefici.

L’ergastolo dunque non coinciderebbe con il carcere a vita nel caso in cui non sia ostativo come questo. Non è per sempre in questo caso quindi ti fratelli Bianchi non passeranno tutta la vita in carcere, ma almeno 26 anni. I due non sconteranno la pena nello stesso carcere infatti Gabriele resterà nel penitenziario romano di Rebibbia, dove lavora come volontario all’amministrazione, mentre Marco, il fratello minore, è stato traferito.