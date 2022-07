Tanta paura per Carlos Santana: malore e collasso durante un concerto – VIDEO

Momenti di paura in Michigan. Il chitarrista messicano è stato colto da un malore – dovuto al caldo e alla disidratazione – durante un concerto. Le condizioni di salute del 74enne sembrerebbero essere in miglioramento. Molta paura tra i fan dell’artista. Ecco il video del brutto momento vissuto dal chitarrista e da tutte le persone presenti al concerto.

Carlos Santana è stato vittima di un malore mentre era impegnato in un concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston nel Michigan. Le immagini dello svenimento subito dall’artista stanno facendo il giro del mondo e hanno messo in allarme i tantissimi fan del chitarrista messicano e naturalizzato americano.

Il video del malore di Santana è stata girato da tantissimi presenti all’auditorium all’aperto in Michigan. Immediatamente sono saliti sul palco i medici e i soccorritori per prestare aiuto a Carlos Santana. Minuti di vera e propria paura, i quali sono sembrati interminabili per i presenti al concerto. Dopo 20 minuti il chitarrista è stato portato via in barella. Mentre stava abbandonando il palco, Carlos ha avuto la forza di alzare un braccio per salutare la folla.

L’emittente Abc ha reso note le parole del manager di Santana. L’uomo ha informato che Carlos è stato trasportato nell’ospedale più vicino per svolgere esami e accertamenti. Inoltre, ha detto che le condizioni di salute dell’artista sono buone e in miglioramento. Stando a quanto trapela nelle ultime ore, il malore di Carlos Santana sarebbe riconducibile alle alte temperature e alla disidratazione.

Carlos Santana – quando è stato vittima del malore – era impegnato in una delle tante date del suo tour ‘Miraculous Supernatural 2022: Santana + Earth, Wind&Fire’. Tra qualche settimana Carlos Santana compirà 75 anni. La speranza è che possa riprendersi al meglio e al più presto da questo spiacevole imprevisto subito.

Carlos Santana è uno dei chitarristi rock più famosi della storia della musica. Durante tutta la sua carriera è stato in grado di vendere più di 80 milioni di dischi. Un successo eccezionale. Carlos ha vinto anche 10 Grammy Awards e in ogni classifica viene giudicato essere uno dei migliori artisti della storia nel suonare la chitarra!

Il successo per Carlos arriva tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta insieme al suo gruppo chiamato ‘Santana’. La sua carriera ha avuto origine nel 1966. Nel corso degli anni ha registrato successi clamorosi e anche qualche flop. Nel 1999 è tornato prepotentemente alla ribalta con l’album ‘Supernatural’.

Lo stile di Carlos Santana alterna quello del rock classico, del blues e della salsa in un connubio di generi che ha affascinato diverse generazioni. Alcune delle chitarre storiche usate da Carlos Santana durante i suoi concerti sono esposte al Musical Instrument Museum di Phoenix!

Ecco le immagini dell’improvviso malore di Carlos Santana durante il concerto in Michigan: