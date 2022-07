TikTok sotto accusa: ecco come l’app più amata spia i suoi utenti e ruba i loro dati

Tik Tok è uno dei social più utilizzati al momento, ma è anche uno dei più controversi di sempre. A sesso sono collegati molti punti oscuri.

Il social di proprietà cinese Byte Dance è sempre al centro dello scandalo: per l’uso improprio che ne viene fatto, ma anche per i dati che esso raccoglie.

Gli Stati Uniti non ci stanno e mettono, ancora una volta, Tik Tok sotto accusa. In particolare al social cinese va l’accusa di spionaggio ovvero di fuga di dati. La pratica è messa in discussione dal social cinese che spesso è collegato a casi oscuri. Sicuramente gli utenti ne fanno un utilizzo improprio, ma la questione sembra essere molto delicata.

Tik Tok sotto accusa: gli Stati Uniti non ci stanno: “Enorme fuga di dati”

Nello specifico gli States accusano la Cina di fuga di dati in un’inchiesta recente che avrebbe prodotto delle prove solide. Il social cinese farebbe appunto incursione nei dati degli utenti statunitensi per appropriarsene.

Secondo l’inchiesta si è riuscito a capire che in pratica Tik Tok avrebbe concesso i dati di utenti. Gli ingegneri che lavorano al social cinese sono stati interrogati dagli inquirenti e proprio in quella occasione avrebbero confessato il furto.

Sul piede di guerra gli Stati Uniti nei confronti della rivale Cina. L’inchiesta, condotta da BuzzFedd, ha esaminato nel dettaglio 80 registrazioni di riunione avvenute nella sede di Byte Dance. Di fatto, secondo le rivelazioni, Tik Tok spierebbe i suoi utenti. Non sarebbe infatti per nulla difficile per il social accedere ai dati degli utenti registrati.

Non è la prima volta che la notizia dello spionaggio del social Tik Tok è all’ordine del giorno. Già durante l’amministrazione Trump si parlava di questo furto di dati. In maniera estrema il presidente statunitense di quegli anni voleva addirittura vietare agli utenti americani di scaricare l’applicazione per impedire alla Cina di avere id dati dei cittadini occidentali. Insomma una follia dopo l’altra.

Come si sono difesi i portavoce di Tik Tok? Ma ovviamente hanno negato tutto e hanno fatto sapere di essere consapevoli di essere costantemente sotto esame. I portavoce della Byte Dance si dichiarano tranquilli ed estranei alla vicenda, non avrebbero rubato i dati degli utenti, di nessuno Stato.

Maureen Shanahan, di TikTok, ha dichiarati: “Come abbiamo affermato pubblicamente, abbiamo coinvolto esperti di sicurezza interni ed esterni di livello mondiale per aiutarci a rafforzare i nostri sforzi per la sicurezza dei dati”. Sarà vero?