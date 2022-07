Tinì Cansino, la ricordate? Ecco che fine ha fatto e com’è oggi – è irriconoscibile!

Una delle storiche opinioniste di Uomini e Donne nell’ultimo anno della trasmissione è stata spesso assente. Che cosa le è successo? Ripercorriamo la carriera di una delle showgirl maggiormente apprezzate negli anni Ottanta!

Il nome di Tinì Cansino certamente non è passato inosservato negli anni Ottanta! Tinì Cansino è il nome d’arte della ex showgirl. Infatti, esso è lo pseudonimo di Photina Lappa! Tinì è nata in Grecia, a Volos, il 23 settembre del 1959 ed è naturalizzata italiana. Quando era appena diciannovenne si fece notare da un agente di spettacolo e il suo nome iniziò a circolare in televisione!

Il successo per l’ex showgirl avvenne negli anni Ottanta, ed esattamente nel 1983, con la sua partecipazione a ‘Drive In’. Nello show comico di Italia 1, la bella Tinì era la ‘ragazza fast food’. La sua presenza nella trasmissione fu fissa fino al 1988. Insieme a lei si alternarono nel programma altre bellezze dell’epoca, da Lory Del Santo ed Eva Grimaldi, fino ad arrivare a Nadia Cassini e Carmen Russo!

Negli anni Ottanta prese parte anche a diversi film cinematografici e televisivi. Per esempio, ebbe un ruolo di rilievo nel film ‘Doppio Misto’ di Sergio Martino, insieme ad Andrea Roncato, a Gigi Sammarchi e a Moana Pozzi! Ma nel 1989, in seguito a una sua partecipazione al programma comico Trisitors, decise di abbandonare la televisione e il mondo dello spettacolo. Il motivo? Dedicarsi principalmente a lei e alla sua famiglia!

Tinì Cansino, la showgirl del passato con un ruolo a Uomini e Donne negli ultimi anni!

Dopo ben 18 anni di assenza dal mondo dello spettacolo, Tinì decise di rientrare nel giro, con un ruolo secondario nella fiction televisiva Caterina e le sue figlie insieme a Virna Lisi. Il ritorno in tv fu del tutto inaspettato dopo così tanti anni di assenza!

Per Tinì Cansino, comunque, il ritorno sulla scena pubblica non fu pieno di novità e apparizioni. Infatti, quella fu l’unica partecipazione in fiction o film! Dal 2012, però, è tornata maggiormente in tv grazie alla sua partecipazione – più o meno fissa – a Uomini e Donne. Nel programma di successo – in onda nella fascia pomeridiana su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi – Tinì Cansino ha il ruolo di opinionista.

Pure nell’edizione appena conclusa di Uomini e Donne, Tinì è stata spesso ospite del programma, anche se in alcune settimane la sua assenza dallo schermo ha fatto molto parlare i suoi fan e quelli della nota trasmissione in onda sulle reti Mediaset da tantissimi anni!

La donna, ancora oggi famosa per i suoi capelli rossi e per uno stile particolare, si è fatta notare in trasmissione per il suo carattere timido e per il fatto di parlare molto meno rispetto agli altri opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti su tutti! Anche sui social Tinì è poco attiva! Nonostante sia cambiata molto rispetto agli anni Ottanta, l’ex showgirl di origine greca mantiene sempre il suo fascino!