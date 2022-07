Ingorgo in autostrada? Puoi chiedere il rimborso del pedaggio: ecco come funziona il nuovo cashback

Vi siete imbattuti in un odioso ingorgo autostradale? Avete la possibilità di richiedere il rimborso del pedaggio. Scopriamo insieme come.

Dal 1 maggio è possibile richiedere un rimborso per un ingorgo autostradale. L’Aspi ha infatti messo a disposizione 250 milioni di euro nell’arco di cinque anni, che serviranno per rimborsare gli automobilisti in caso di ritardi causati da cantieri stradali.

Non avrete più bisogno di essere in possesso di un Telepass o di conservare le ricevute per ottenere il rimborso. Non dovrete fare altro che registrare la vostra targa (o il Telepass stesso) nell’applicazione Free to X. Sarà quest’ultima ad erogare automaticamente il rimborso all’abbonato. In ogni caso, si consiglia di conservare le ricevute di viaggio come prova, in caso di qualche malfunzionamento del sistema delle telecamere.

Rimborso o non rimborso? Questo è il dilemma

Il rimborso sarà compreso tra il 25% e il 100% della tariffa pagata, in base all’effettivo ritardo accumulato sull’intera tratta percorsa, non solo sul tratto interessato dai lavori.

Il ritardo minimo rimborsabile è di 10 minuti (in precedenza erano 15 minuti) per un tempo di viaggio standard a una velocità media di 100 km/h per le macchine e di 70 km/h per i camion. Ad esempio, sulle tratte fino a 29 chilometri avrete diritto ad un rimborso pari al 100% del pedaggio in caso di ritardo, sulle tratte da 50 a 99 chilometri viene rimborsato il 50% per ritardi di 30-45 minuti. Invece sulle tratte da 500 chilometri o più il ritardo deve essere di almeno due ore.

Il calcolo dei tempi di ritardo standard non tiene conto di questioni relative a motivi che non hanno nulla a che fare con i cantieri stradali. Tra i vari motivi, condizioni meteorologiche o eventuali incidenti. Ovviamente sono escluse da un possibile ritardo anche le soste volontarie effettuate dagli stessi automobilisti. I tempi di ritardo sono calcolati dall’applicazione. Quest’ultima non farà altro che confrontare la presenza di cantieri stradali e i dati di Google Maps sulla congestione del traffico e sui tempi di ingresso e uscita dall’autostrada. Ciò è possibile grazie alle oltre 2.000 telecamere installate in tutti i caselli di entrata e uscita della rete Aspi, oltre ovviamente ai vari sistemi di intelligenza artificiale.

E’ necessario sottolineare che questo rimborso è previsto solo per le autostrade e non include tutti i cantieri. Il rimborso dei pedaggi è disponibile solo sulle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia (per una lunghezza totale di circa 3.000 km). Non tutti i cantieri però, sono idonei ad un eventuale rimborso. In particolare, sono esclusi quelli senza riduzione di corsia oi cantieri che comprende solamente la corsia di emergenza. Ovviamente sono esclusi anche i cantieri che non fanno parte della rete Aspi e le autostrade con sistema aperto.