Benedetta Rossi, il suo matrimonio nasconde un segreto che mai avrebbe voluto svelare

Benedetta Rossi, l’amatissima cuoca made on line, ha svelato un segreto molto particolare, qualcosa sul suo matrimonio che aveva preferito tenere nascosto.

Fatto in casa da Benedetta è senza dubbio tra i format più indovinati (televisivi e non) del mondo del food contemporaneo.

La sua ideatrice e protagonista, Benedetta Rossi, è divenuta in breve tempo un vero e proprio personaggio o, sarebbe forse meglio dire, una star.

Sarà per il suo simpatico accento marchigiano o per quel suo approccio a dir poco familiare o, anche, perché sceglie per i suoi video sempre ricette semplici, golose e perfette per tutte le persone e le occasioni.

Se per Benedetta Rossi però la popolarità è stata senza dubbio una grande possibilità di lavoro, al tempo stesso si è trattato di una vera e proprio valanga pronta a travolgere lei e la sua tranquilla famiglia.

Con Benedetta sono infatti divenuti famosi anche il suo cane Cloud (l’erede del cane ‘storico’ della famiglia, Nuvola, con cui la famiglia di Benedetta Rossi da condiviso ben 17 anni di vita) e il marito Marco.

Soprattutto la vita con quest’ultimo è stata accuratamente sezionata e, come era prevedibile, qualche particolarità non poteva che emergere curioso.

Sapete ad esempio come si sono sposati Benedetta Rossi e il suo Marco? La storia è a dir poco curiosa.

Il matrimonio di Benedetta Rossi nasconde un segreto

I due si sono sposati nel 2009 e la cerimonia è stata senza dubbio di quelle a dir poco indimenticabili.

“I nostri risparmi li usavamo per viaggiare e sposarci in viaggio ci sembrava un doppio regalo”.

Così Benedetta e Marco hanno deciso di non fare la grande cerimonia in Italia, bensì di darsi, per così dire, alla fuga.

I due hanno optato per una cerimonia in spiaggia alle Hawaii, in un contesto da fiaba e anche in solitaria.

La cerimonia alla fine è stata così suggestiva ed emozionante da far sì che la coppia abbia addirittura voluto bissarla. Dieci anni dopo, nel 2019, i due sono infatti tornati alle Hawaii e, come accuratamente documentato sul profilo Instagram di Benedetta Rossi, hanno voluto ripetere la cerimonia che li aveva visti diventare marito e moglie.

Del resto, con un matrimonio da fiaba come quello che le spiagge hawaiane sanno regalare, come si può non voler rivivere l’emozione?

Marco e Benedetta sembrano aver portato nel loro cuore quella magia per tutti questi anni, segno che quella scelta, nel lontano 2009, fu più che azzeccata.