Chiara Ferragni in Puglia esce allo scoperto: la sua paura ora è davanti agli occhi di tutti

Chiara Ferragni esce allo scoperto in Puglia, dove si è regalata una splendida vacanza in compagnia del marito Fedez e di amici cari. La bella imprenditrice digitale mostra il suo lato nascosto.

Lontana dai figli, presa dall’amore: Chiara Ferragni ci mostra un siparietto niente male che rivela molto di lei.

Sapete qual è la vera paura nascosta di Chiara Ferragni? Non avreste mai immaginato che l’influencer non riesce proprio a fare una cosa e nel suo viaggio in Salento, In Puglia, l’ha rivelato a tutti. La vacanza nella masseria ad Otranto diventa l’occasione per mostrare davvero tutti i suoi lati.

Chiara Ferragni in Puglia rivela la sua paura

Mentre l’imprenditrice digitale è impegnata in tutto il mondo con le sfilate dei gran della stagione autunno\inverno, decide di concedersi una breve pausa dal lavoro in compagnia del suo amato Fedez. La meta scelta è la Puglia, un posto in cui la Ferragni rivela una sua paura.

E’ diventato molto virale un video in cui l’ex Blonde Salad cucina con una padella gigante. Sapete il motivo? Ve lo sveliamo subito!

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Puglia per Radio Norba Cornetto Battiti live. Ovviamente non mancano momenti per concedersi del sano relax e tempo libero e per farlo i due hanno scelto una masseria tipica di Otranto, un vero e proprio resort di lusso esclusivo, in cui hanno scelto di concedersi momenti per ritrovarsi.

Insieme a Tananai e Mara Sattei, Fedez e Chiara hanno staccato dal lavoro per regalarsi una fuga romantica. Lontano anche dai figli hanno trascorso il tempo tra piscina, barche, ottimo cibo, e baci social. Il loro soggiorno pugliese è l’idillio dell’amore, di un matrimonio che ha resistito alle intemperie della vita. Los tesso Fedez ha rivelato di avere ancora paura di morire per una recidiva, dopo l’operazione di tumore.

Ma anche Chiara Ferragni ha un punto debole. Insieme a Tanai è stata protagonista di un video diventato molto virale. Cosa teme la bionda influencer? Beh Chiara ha paura di cucinare, è una cosa che non sa proprio fare. Anche nel documentario che riprende la vita sua e della sua famiglia, The Ferragnez, ha rivelato di saper cucinare solo toast. Insomma la sua paura è rivelata e le sue doti sono altre. Non potrebbe mai vivere senza un cuoco!