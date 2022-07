“Fermati, ci stai facendo paura”: la sua passione la sta rendendo irriconoscibile

Una donna ha completamente ricoperto il suo corpo di tatuaggi al punto da spingere i suoi amici a chiederle di smetterla e fermarsi di esagerare con l’inchiostro

Vuole che il suo corpo sia interamente ricoperto di inchiostro e, a differenza di altre persone con la sua medesima ‘passione’, ha abbondato con il colore, dal fucsia al rosa a toni di giallo e rosso. Ma i suoi amici sono oggi molto preoccupati e hanno deciso di intervenire pregandola di smettere e dicendole “fermati, ci stai facendo paura”.

Lei si chiama Milana Pulliainen ed è una donna finlandese di 30 anni il cui corpo è completamente ricoperto di tatuaggi. Dalla testa ai piedi, dalle braccia alle gambe, fino al petto, la sua pelle è stata ‘sovracritta’ da enormi quantità di inchiostro colorato, come raccontato dal Mirror.

Donna di 30 anni si ricopre il corpo di tatuaggi colorati

“Ho diversi tatuaggi, voglio che il mio corpo sia totalmente ricoperto di inchiostro e sto lavorando per raggiungere questo obiettivo” ha spiegato la donna la quale ha rivelato di non sentire particolare fastidio quando le vengono fatti i tatuaggi anche se uno in particolare è stato particolarmente doloroso ovvero quello sulla testa, che è tratto da un’immagine dei tarocchi e che ha deciso di farsi perchè, “mi ricorda che, qualsiasi cosa succeda, il sole splende sempre”.

Come è nata la passione per i tatuaggi

Inizialmente si faceda solo tatuaggi di ridotte dimensioni ma, settimana dopo settimana, era sempre meno facile tenere a freno la passione e per questo ha iniziato gradualmente a ricoprirsi di inchiostro. Anche perchè, ha spiegato, il suo stile è mutato nel corso degli anni. “Tra i 17 e i 27 anni – ha raccontato – ho pensato di farmi fare solo qualche tatuaggio perché ero impegnata nella ricerca di un lavoro e temevo che potessi scoraggiare i datori con il mio aspetto.

Poi ho conosciuto il mio tatuatore che mi ha spronata, dicendo di mostrare ciò che volevo sulla pelle infischiandomene del giudizio altrui. Dopo questo incontro, mi sono buttata e ho iniziato a tatuarmi tutta. Adesso ho molta più fiducia in me stessa, e i tatuaggi mi mettono allegria con i loro colori. Ricordo un sacco di commenti sgradevoli sul mio aspetto quando ero adolescente, dunque non faccio più caso a cosa dice la gente di me. Anzi, incoraggio le persone a fare del proprio aspetto quello che vogliono”.

L’unica grande preoccupazione della donna

Oggi Milana si sente completamente soddisfatta del risultato: “Non mi chiedo neanche più cosa pensano gli altri di me, e questo mi fa sentire bene”. La sua unica grande preoccupazione è il rischio di non trovare lavoro anche se al momento non ha avuto particolari problemi e anche per questo continua a tatuarsi in ogni occasione possibile. Alcuni dei suoi tatuaggi possono risultare inquietanti come l’enorme occhio che si è fatta disegnare dietro la testa.

La 30enne ha spiegato che inizialmente i genitori erano contrari: “Adesso però non mi dicono più niente. Per i miei amici i tatuaggi sono sempre stati meravigliosi, anche se alcuni mi pregano di non farmi più tatuare soprattutto in faccia. Altri mi hanno detto che dovrei fermarmi perché faccio paura con tutti questi tatuaggi, ma io sono contenta così. Il mio corpo, senza tutti questi disegni, non mi piaceva così tanto. Adesso adoro far ‘viaggiare’ l’arte sempre con me”.