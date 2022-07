Kate Middleton “mortificata”: la gaffe imbarazzante del papà a Wimbledon

Kate Middleton e la sua famiglia sono noti per essere grandi fan del tennis e si sono goduti una giornata ai campionati di Wimbledon, ma il padre Michael avrebbe fatto un imbarazzante pasticcio durante il torneo

Insieme alla Duchessa di Cambridge, sugli spalti del torneo di Wimbldeon, non c’era solo il marito William. Con lei sono infatti intervenuti anche i genitori Carole e Michael Middleton, che hanno partecipato al torneo sedendosi accanto alla coppia reale nel Royal Box, la tribuna più esclusiva. Il tennis è chiaramente un ‘affare di famiglia’, molto amato dai genitori di Kate ma anche dalla sorella Pippa e dal fratello James. La duchessa è spesso ospite del Royal Box e nel corso degli anni è stata raggiunta da molti reali come il principe William, Meghan Markle ed il principe Edoardo, dalla sua stretta famiglia, tutti fotografati mentre si godevano il tennis insieme ai reali. Tuttavia Kate ha rivelato che portare la sua famiglia sotto i riflettori non va sempre secondo i piani.

La gaffe a Wimbledon del padre di Kate Middleton

Parlando alla BBC , la futura regina ha detto che suo padre si è sforzato di fare il bravo di fronte all’ex numero uno britannico Tim Henman, ma ha finito per lasciarla “mortificata”. Kate ha rivelato di essere rimasta “mortificata” dopo che suo padre Michael è stato coinvolto in un imbarazzante pasticcio, una vera e propria gaffe raccontata nel documentario della BBC del 2017 intitolato Our Wimbledon presentato dalla conduttrice sportiva Sue Barker. “Mio padre non apprezzerà questo, ma stavamo passando davanti a Tim Henman e avevamo appena visto Pete Sampras giocare. Mio padre ha detto molto freddamente: ‘Ciao Pete’. “Ero mortificata!”.

Tuttavia, il momento imbarazzante di Michael non ha impedito alla duchessa di invitare suo padre a futuri tornei di tennis. Nel 2021, Kate e Michael erano insieme per assistere alla finale maschile tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini, che ha visto Djokovic uscire vittorioso. Ma prima hanno partecipato alla finale della sedia a rotelle maschile tra il britannico Gordon Reid e il belga Joachim Gerard.

Kate brava giocatrice di tennis

La duchessa non è solo una fan di questo sport, ma anche un’appassionata giocatrice. Parlando con Sue Barker, Kate ha rivelato che Wimbledon ha avuto un ruolo nell’ispirarla a intraprendere questo sport. “È una parte così essenziale dell’estate inglese e penso che ispiri davvero i giovani, me stessa, mi abbia ispirato, quando ero più giovane a essere coinvolta nel gioco”. Inoltre starebbe trasmettendo la sua passione ai suoi tre figli e di recente la famiglia è stata avvistata all’Hurlingham Club, un esclusivo club sportivo di Londra. Il principe George ha persino ricevuto una lezione privata dal grande tennista Roger Federer che lo ha descritto come un ‘dolce ragazzo’ lodando le sue abilità in questo sport.

Kate manda un bacio ai suoi genitori

Nelle ultime ore, quando hanno partecipato tutti insieme al campionato, Kate è stata avvistata mentre mandava un dolce bacio a sua madre e suo padre. William e Kate non erano seduti accanto ai suoi genitori, che sembravano trovarsi a poca distanza da loro sulla tribuna reale di Centre Court. Questo non ha impedito a Kate di mandare un bacio a sua madre e suo padre con il viso illuminato quando è riuscita a incrociare i loro sguardi.