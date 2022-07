Paolo Bonolis imbarazzo in diretta: la concorrente l’ha sparata veramente grossa

Paolo Bonolis è il presentatore più brillante e sagace della TV, ma una concorrente di Avanti un altro è riuscita a spiazzare anche lui

Paolo Bonolis, si sa, è il conduttore più simpatico e divertente che il palinsesto Mediaset abbia mai vantato. In coppia fissa da anni, televisivamente parlando, con il grande Luca Laurenti, ha condotto programmi famosissimi quali Ciao Darwin e Avanti un Altro. Proprio durante questa trasmissione, il conduttore è rimasto per la prima volta senza parole…

Tutti conoscono il format: i concorrenti si susseguono uno dopo l’altro per rispondere a delle domande di spettacolo, cultura generale e chi ne ha più ne metta. Il tutto va avanti fino al gioco finale, dove sarà un concorrente ad aggiudicarsi il montepremi.

Il tutto è sempre condito da una nota di sagace comicità, data proprio dal conduttore e dal suo collega che si alternano con simpatici siparietti e botta e risposta con i concorrenti, che il più delle volte si divertono e stanno al gioco. La chiacchierata con questa concorrente però ha davvero stupito Bonolis e vi sveliamo perchè…

Paolo Bonolis senza parole: la concorrente l’ha davvero sconvolto

La protagonista assoluta della vicenda più strana che sentirete oggi è la signora Tiziana, che ha avuto modo di raccontare un po’ di lei a Bonolis e Laurenti nel canonico momento della presentazioni. La storia del suo gatto, però, ha davvero lasciato tutti senza parole…

La donna ha infatti rivelato che ha scelto di chiamare il suo dolce animale domestico Mi***** morta. Una decisione che ha suscitato l’ilarità del pubblico e la perplessità dei conduttori, che hanno subito chiesto il motivo di questa curiosa scelta.

La signora Tiziana ha poi così raccontato tutta la storia. In un primo momento, il nome del gatto era Fiorellino, a tratti leggermente più consono per un animale domestico. La situazione è cambiata con la visita della sua vicina siciliana.

Nel momento in cui la donna ha urlato la fatidica parola ad alta voce, il gatto, che era nascosto da qualche parte, si è subito fiondato fuori dalla sua tana. L’evento ha così toccato la signora Tiziana che ha così deciso di lasciare questo nome al povero malcapitato.

Bonolis, che ha ascoltato la vicenda con molta attenzione, è rimasto attonito per tutta la durata del racconto, rimanendo per la prima volta del tutto senza parole. Possiamo dirlo: signora Tiziana, se ci leggi, puoi dire di aver raggiunto un record non da poco!