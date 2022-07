Tragico incidente stradale per Alexander AJ Jennings: ecco chi è stato l’attore della serie Tv ‘Outer Banks’

Il ragazzo aveva 22 anni ed è stato investito da due macchine nella notte del 5 luglio. Nella terza stagione della nota serie tv in onda su Netflix era la controfigura di Chase Stokes. Lutto nel mondo del cinema americano.

Si è spento all’età di appena 22 anni l’attore Alexander AJ Jennings, noto per la sua partecipazione nella serie ‘Outer Banks’. Nel format televisivo interpretava la controfigura del 29enne attore statunitense Chase Stokes – nella serie interpreta il personaggio di John B – nella futura terza stagione della serie televisiva in onda su Netflix. Ma come è avvenuto il decesso?

Il giovane attore è morto in un tragico incidente avvenuto a Charleston intorno alle 2.30 nella notte del 5 luglio. Il ragazzo stava transitando a piedi in un angolo posto fra due strade, quando è stato pesantemente investito da due macchine in collisione fra loro.

Questo l’annuncio sulla morte del giovane, in una nota scritta dall’ufficio dello sceriffo della contea di Charleston: “Il Sig. Jennings è morto il 5 luglio 2022 alle 3:12 presso la Medical University of South Carolina a seguito di una collisione tra automobile e pedone, avvenuta il 5 luglio 2022, intorno alle 2:34 all’angolo tra Folly Road e Sol Legare Strada. Il signor Jennings era il pedone”.

Lutto nel mondo del cinema: se ne va a 22 anni Alexander AJ Jennings: chi era?

Stando a quanto rivelato dalla polizia, le due macchine si sarebbero allontanate, senza dare soccorso al giovane. Un’omissione di soccorso che è costata la vita al 22enne. L’attore Chase Stokes – profondamente legato al ragazzo – ha commentato in questo modo la tragica notizia: “Sto ancora cercando di capire perché accadono certe cose e il motivo per cui il mondo funziona così. Il mio cuore è a pezzi. La tua vita stava solo iniziando. Ti vogliamo tutti bene, hai toccato le vite di tutti e ci hai reso delle persone migliori e, per questo, ti ringraziamo”.

La notizia della morte dell’attore Alexander AJ Jennings è stata confermata anche dai ragazzi dell’agenzia di casting ‘Kimmie Stewart Casting’. Queste le loro tristi parole in ricordo del ragazzo, in un comunicato apparso su Facebook nelle scorse ore: “Con enorme tristezza dobbiamo annunciare che la madre di Alexander AJ Jennings ci ha informati della sua tragica morte. La troupe e il cast di Outer Banks hanno subito una terribile perdita quando AJ questa mattina è stato investito da due macchine che si sono poi allontanate senza prestare soccorsi. AJ era un’anima meravigliosa e gentile e una luce brillante ogni giorno sul set. Si era trasferito a Charleston da New York per lavorare come la nostra controfigura di John B. Non riesco a immaginare lo shock e la tragedia dell’improvvisa morte di AJ e i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici durante questo periodo difficile”.

Il post dell’agenzia si è concluso con queste bellissime parole in ricordo di Alexander AJ Jennings: “Ci mancherà molto questo fantastico essere umano e il suo sorriso contagioso”.