Trovato senza vita in mare: è morto Kazuki Takahashi – ecco chi è stato il creatore di Yu-Gi-Oh!

Se n’è andato a 60 anni Kazuki Takahashi, fumettista giapponese famoso il tutto il mondo per aver creato il manga e poi l’anime Yu-Gi-Oh!. E’ stato trovato senza vita in mare.

Chi è nato negli anni Novanta o all’inizio del nuovo Millennio ha giocato almeno una volta nella vita, quando era ancora un bambino spensierato, con le carte di Yu-Gi-Oh! per sfidarsi a duello con i compagni di scuola durante la ricreazione. Tutti le volevano e tutti impazzivano per il fantastico mondo creato da Kazuki Takahashi, fumettista giapponese divenuto una leggenda dei manga e degli anime in tutto il mondo, grazie proprio a Yu-Gi-Oh!.

Purtroppo, però, Kazuki Takahashi è morto. Stando alle prime ricostruzione, il corpo senza vita del fumettista è stato trovato nelle acque al largo di Nago, in Giappone, mercoledì mattina. Aveva con sé tutta l’attrezzatura per lo snorkeling – boccaglio o aeratore – quando è stato individuato dalla guardia costiera che hanno confermato ai quotidiani nipponici che il corpo in mare fosse quello di Takahashi. Il fumettista avrebbe compiuto 61 anni a ottobre.

Le autorità locali, invece, stanno ora indagando sulla causa della sua morte. Per ora si sa bene poco. Lo scrittore stava viaggiando da solo nell’area di Okinawa, quando qualcosa deve essere andato storto. Non è ancora chiaro però se si sia trattato di un malore o di un incidente. Takahashi, infatti, si era messo in contatto con una società di autonoleggio che ha comunicato, però, di non poterlo raggiungere, senza dare ulteriori informazioni in merito. Così è partita una caccia all’uomo per cercare di salvare il fumettista.

Il successo planetario di Yu-Gi-Oh!

L’artista manga Takahashi ha avuto successo nel 1996, quando ha creato la famosa serie Yu-Gi-Oh! che ha portato in seguito alla creazione di un gioco di carte collezionabili, originariamente pubblicato da Bandai prima che Konami prendesse il controllo. Ma oltre al fumetto, Takahashi ha anche scritto e illustrato la serie, che si è trasformata in un franchise multimediale che include diversi videogiochi, nonché diversi film.

Yu-Gi-Oh! è stato originariamente pubblicato in puntate sulla rivista “Weekly Shonen Jump” tra il 1996 e il 2004. La storia parla di un ragazzo di nome Yugi Mutou che risolve l’antico Millennium Puzzle. Nel giro di niente, però, è stata subito Yu-Gi-Oh! mania. Tutti, infatti, desideravano le carte che prendevano vita di Yugi Mutou. Si tratta, insomma, di un successo incredibile che ha conquistato bambini e adolescenti di tutto il mondo, pronti ad usare le carte per “duellare” in finte battaglie fatte di creature fantastiche e mastodontiche.

Il Guinness World Records ha riconosciuto Yu-Gi-Oh! come il gioco di carte collezionabili più venduto al mondo nel 2011, con ben 25,17 miliardi di set venduti in tutto il mondo. Una cifra pazzesca per un fenomeno divenuto un vero e proprio cult. Chiunque infatti accendeva la tv nella fascia pomeridiana di Italia Uno qualche anno fa, si sarebbe imbattuto in una puntata di Yu-Gi-Oh!

Insomma, è davvero un triste giorno per tutti i veri appassionati di manga e cultura nipponica, sparsi in giro per il mondo, che magari hanno scoperto il mondo dei fumetti giapponesi proprio grazie a Kazuki Takahashi.