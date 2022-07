Tutto per la puntura di una zanzara: la morte straziante di un’aspirante pilota

Il suo sogno era quello di volare solcando i cieli a bordo di grandi aerei passeggeri ma a soli 21 anni ha perso la vita a causa di una puntura di zanzara

Si stava preparando a dar forma al lavoro dei suoi sogni, diventare pilota e volare a bordo di aerei passeggeri in giro per il mondo. E per questo si trovava in Belgio, dove stava proseguendo il percorso per iniziare questa professione, quando qualcosa è andato storto e la situazione è precipitata. Portando alla morte della giovane Oriana Pepper, 21 anni, tirocinante easyJet, morta in quella che un’inchiesta ha accertato essere stata una ‘sfortunata tragedia’. Il medico legale infatti a Ipswich ha accertato che la 21enne è stata morsa da una zanzara e ha sviluppato un’infezione che si è sviluppata al cervello.

Morire per un morso di zanzara, il dramma di una 21enne

Oriana aveva superato a pieni voti gli esami di teoria del programma easyJet di Oxford ed era andata in Belgio per le valutazioni strumentali. Durante la sua permanenza ad Anversa lei ed il fidanzato James Hall sono stati morsi più volte senza alcuna reazione. Tuttavia la giovane di Bury St Edmunds nel Suffolk, è stata in seguito morsa sulla fronte vicino all’occhio destro ed in breve tempo ha sviluppato un gonfiore, segnale di un’infezione in atto. All’udienza di mercoledì a Ipswich è stato confermato che si è recata, il 7 luglio 2021, al pronto soccorso di un ospedale dove le sono stati prescritti antibiotici. Due giorni dopo il suo ragazzo l’ha riportata in ospedale in seguito ad un collasso e nel nosocomio è morta tre giorni dopo, il 12 luglio.

Voleva diventare pilota di voli commerciali

Nigel Parsley, coroner senior di Suffolk, ha detto che la signorina Pepper è “morta a causa di una grave infezione causata da una puntura di insetto alla fronte. La causa medica di decesso è stata registrata come emboli settici nel cervello, che sono ostruzioni dei vasi sanguigni, con il contributo di un’infezione di un batterio noto come staffilococco aureo. Un’infezione è entrata nella pelle di Oriana, poi andata nell’arteria carotide del collo e ha portato a emboli settici nel suo cervello”.

Il medico legale: “Mai visto un caso simile”

Rivolgendosi ai genitori di Miss Pepper, Tristan e Louisa Pepper, che hanno partecipato all’inchiesta, il medico legale ha detto: “Non ho mai visto un caso come questo prima. È una tragedia così sfortunata per una giovane donna che chiaramente aveva una carriera e una vita meravigliose davanti a sé”. In una dichiarazione letta durante l’inchiesta, il signor Pepper ha affermato che sua figlia “non amava niente più che volare con suo padre e suo fratello Oliver, anche lui un apprendista pilota commerciale”.

E che la 21enne aveva descritto il volo come “avere un ufficio nel cielo, tra le nuvole. Aveva incontrato qualcuno che amava, si stava preparando per diventare pilota e stava realizzando i suoi sogni”. È stato il fidanzato James, che aveva incontrato Oriana a Phoenix in California a confermare che i due erano stati morsi più volte senza alcuna reazione dalle zanzare. “Ci è stato assicurato dalla gente del posto che era normale per la zona ed il periodo dell’anno”. Ma quando il gonfiore della 21enne è notevolmente peggiorato non ha potuto fare altro che correre al pronto soccorso. Quando il 9 luglio è crollata “era delirante e aveva difficoltà a parlare” ed è per questo che il fidanzato l’ha riportata in ospedale.

Lo strazio dei genitori

La signorina Pepper, che aveva un fratello gemello Oscar ed un fratello maggiore Oliver, è morta con i suoi genitori al suo capezzale. Sua madre ha detto dopo l’inchiesta che in memoria di Miss Pepper, avevano “istituito una piccola borsa di studio per incoraggiare altre donne pilota” ad entrare nella professione, lavorando con la British Women Pilots ‘Association.