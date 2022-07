Furto da 3 milioni di euro e la vacanza del calciatore diventa un vero e proprio incubo

Brutte notizie per un calciatore italiano, quando in vacanza, la sua casa è stata derubata, con perdite pari a 3 milioni di euro.

Vacanze a dir poco memorabili per un giocatore della Nazionale Italiana, che si è ritrovato con 3 milioni in meno.

Proprio così il neo campione europeo e il centrocampista del Paris Saint-Germain, ha subito un furto mentre soggiornata in vacanza con la moglie, la modella francese Jessica Aidi. La coppia si trovava in una località spesso frequentata dai vip, e ache per questo motivo i due non si sarebbero certo aspettati una cosa del genere. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Il calciatore italiano e la perdita milionaria

Marco Verratti, questo il nome del giocatore che ha subito l’incredibile furto, aveva deciso di passare qualche giorno di vacanza quel di Ibiza, luogo conosciuto per essere l’isola del divertimento, delle discoteche e delle spiagge chilometriche.

Ma in un batter d’occhio, la vacanza, per Verratti e la moglie, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Per l’occasione, il giocatore abruzzese e la sua dolce metà avevano deciso di affittare una meravigliosa villa affacciata sul mare. L’abitazione inoltre, appartiene ad un altro celebre giocatore. Solamente alcuni giorni, un’atra celebrity italiana ha subito un furto consistente. Il padre di Anna Tatangelo avrebbe subito un furto nel suo negozio e i ladri gli hanno portato via il furgoncino della sua azienda. I poliziotti fortunatamente sono riusciti a recuperare il veicolo, trovato parcheggiato ad alcuni chilometri di distanza dal negozio.

Verratti si trovava ad Ibiza da pochi giorni quando alcune persone si sono intrufolate nell’abitazione che aveva affittato durante la sua permanenza ad Ibiza e gli hanno portato via un bottino molto consistente, pari a 3 milioni di euro. Ovviamente il calciatore ha contattato la polizia locale, che ha subito avviato le indagini. Il malfatto è avvenuto a Cala Jondal, che ospita una delle spiagge più inn dell’isola iberica. Secondo alcuni giornali locali, la villa appartiene a Ronaldo, attaccante portoghese del Manchester United.

Il furto è avvenuto il alcuni giorni fa, per la precisione il 26 giugno e il bottino includerebbe sia contanti che gioielli. Fortunatamente, la coppia italo-francese, convolata a nozze il 15 luglio 2021, non erano in casa al momento del furto. Nonostante siano passati diversi giorni, nelle ultime ore sono emerse altre informazioni, fornite dall’agenzia iberica Efe. Si tratta della prima agenzia del Paese e la quarta nel mondo dopo Reuters, Associated Press e France Press.

Secondo l’agenzia la polizia locale non ha rivelato nello specifico cosa sia stato rubato, ma ha confermato che l’irruzione è avvenuta nella casa in cui risiedevano Marco Veratti e sua moglie. Dovremo attendere ulteriori informazioni. E, naturalmente, la polizia spera di identificare al più presto i responsabili del misfatto.