Morto il marito di una nota attrice: l’uomo folgorato da un fulmine in barca – aveva solo 31 anni

Un fulmine è costato la vita a William Friend, marito dell’attrice Bevin Prince – famosa per il suo ruolo in One Tree Hill dal 2003 al 2012. Il 33enne stava facendo un giro in barca vicino alla sua abitazione nel North Carolina quando è stato centrato dal fulmine.

Una notizia terribile arriva dal North Carolina negli Stati Uniti d’America. William Friend, marito dell’attrice americana Bevin Prince, è deceduto dopo essere stato colpito da un fulmine durante un giro in barca. La tragedia si è registrata nel pomeriggio di domenica scorsa alle 15.15 a Masonboro Island, nelle vicinanze della sua abitazione situata a Wilmington.

Il 33enne è deceduto sull’ambulanza, dopo essere stato portato a terra dai soccorritori giunti immediatamente sul posto. Dopo venti minuti e diversi tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La notizia ha scioccato la moglie dell’uomo, l’attrice Bevin Prince, molto nota per il suo ruolo nella serie televisiva di successo – ‘One Tree Hill’ – fra il 2003 e il 2012. Nella serie tv, l’attrice interpretava il personaggio di Bevin Mirskey.

Stando a quanto riferito dal National Lightning Safety Council, William Friend sarebbe la terza vittima quest’anno negli Stati Uniti a causa di un fulmine.

Come detto, sono stati inutili i tentativi di rianimazione. Essi sono avvenuti subito, quando la polizia marittima della contea di New Hanover è giunta sul luogo della tragedia. L’uomo è stato soccorso già sulla barca mentre essa era direzionata verso la Maria di Bradley Creek. Giunti a terra, l’uomo è stato posto sull’ambulanza, ma tutti i tentativi di soccorso sono stati inutili.

Nel maggio del 2016 William Friend e l’attrice Bevin Prince si erano sposati. Lo scorso anno – per i 5 anni di anniversario – la donna aveva scritto queste parole piene di dolcezza verso suo marito William: “Abbiamo fatto tanta strada e sono così orgogliosa della vita che abbiamo costruito. Tu rendi la vita deliziosa, amore mio. Ti amo”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di personaggi comuni e di tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Fra i tanti spicca quello di un’attrice americana molto famosa. Queste le parole in ricordo di William Friend scritte su Instagram dalla 37enne Odette Annable, attrice famosa per il suo ruolo – fra i tanti – nel film ‘You Again’ e migliore amica di Bevin Prince: “Will, mi sembra surreale scriverlo. Soprattutto perché eri solo all’inizio. La vita e l’amore che hai dato alla mia migliore amica hanno fatto sì che stessimo bene nonostante fossimo lontane migliaia di chilometri. Mentre mi siedo nella tua bella casa, guardando l’oceano, continuo a pensare a quale regalo hai fatto a Bevin. Possa tu riposare in pace, affascinante, spiritoso, bellissimo uomo britannico che amava l’America. Ti adoro”.