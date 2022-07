Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli coppia in crisi? L’opinionista risponde (o quasi)

Si vocifera da tempo di un vento negativo che potrebbe separare la coppia Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ora è l’opinionista del GF VIP a lanciare qualche segnale in merito.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono legati dal 1997. Il matrimonio è poi arrivato nel 2002 e l’unione è stata in fine ulteriormente cementata dall’arrivo di tre figli, Silvia, Davide e Adele. Senza dubbio ad oggi sono una delle coppie più amate dello showbusiness italiano ma le cose potrebbero cambiare.

“Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”

Questo tweet di Sonia Burganelli aveva fatto tremare molti. La confermata opinionista del Grande Fratello Vip aveva infatti condiviso una riflessione che poteva sembrare una campanello d’allarme: che qualcosa tra lei e il celebre marito abbia smesso di funzionare?

Le voci così sono iniziate a circolare senza sosta e senza che i diretti interessati si azzardassero anche solo a commentare. Alno fino alle ultimissime ore: da qualche giorno infatti è proprio Sonia Bruganelli a lanciare quelli che molti hanno interpretato come veri e propri segnali social circa l’andamento della propria vita familiare.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vicino all’addio? L’opinionista lancia un segnale importante

Sonia Bruganelli sta infatti trascorrendo ultimamente molti momenti spensierati in compagnia della sua amica Flaminiza Bolzan e proprio quest’ultima ha condiviso via social alcune stories e post che ci parlano della celebre e chiacchierata coppia.

Qualche giorno fa, ad esempio, è uscita la story che potete vedere qua sopra: il risultato di una partita a carte che però la Bruganelli arricchisce con un commento proprio all’indirizzo del marito:

“E sì che @sonopaolobonolis ti ha anche regalato il manuale”

Una battuta che racconta una complicità ben lontana dall’aria di crisi.

Rincara poi la dose il video che potete vedere qua sotto. Sempre Flaminiza Bolzan ha condiviso tra le sue stories di Instagram un video nel quale la coppia più amata della tv balla insieme sulle note del brano pop Can’t Stop the Feeling!.

Anche Sonia Bruganelli ha poi pubblicato le medesime immagini con il commento “La vita a Formentera, questa è vita”.

Ma quale coppia in crisi dunque? Decisamente non sentiamo aria di burrasca tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, anni i due ci sembrano proprio una spensierata coppia in vacanza e noi siamo più che contenti di vederli tanto affiatati.