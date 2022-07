Quanto tempo ci vuole per abbronzarsi? Molto meno di quel che ti aspetti

Finalmente è arrivata l’estate e la voglia di abbronzarsi aumenta a dismisura. Ma sai quanto tempo ci vuole per ottenere un’abbronzatura a regola d’arte? Te lo diciamo noi e resterai senza parole.

Forse ti aspettavi di dover restare al sole a prendere tutti i raggi solari esistenti per fare la “pelle nera”. Sappi che così non è, ti diciamo come fare!

Ti piace essere abbronzata? Vuoi anche tu la pelle nera? Allora devi sapere che le giornate al sole non possono mai mancare nella tua routine. Ricorda sempre però che la salute deve venire prima di tutto e che, un’esposizione al sole non corretta, può causare gravi danni. La pelle deve essere abbronzata, ma non a scapito della salute. Come fare?

Per potersi abbronzare al top, trascorrendo tanto tempo al sole, ma evitando al tempo stesso la sovraesposizione ai raggi ultravioletti, bisogna abbronzarsi in modo graduale, ma soprattutto farlo in maniera intelligente.

Quanto tempo bisogna stare al sole per abbronzarsi? Ve lo riveliamo!

Tutto dipende anche dal fototipo della nostra pelle ovvero se siamo di carnagione chiara, scura e se siamo proprio mulatte o rossastre. Quello che non dobbiamo assolutamente fare, infatti, è prendere scottature. A tal fine è necessario anche munirsi di crema protettiva giusta per il nostro tipo di pelle. Ma quanto deve durare un’esposizione? Vediamolo.

Se hai una pelle chiara, per abbronzarti senza scottarti, dovrai stare stessei al sole dai 10 minuti ai 30. Per più tempo infatti la possibilità che ti possa scottare aumenterà a dismisura e quindi il tempo di esposizione deve essere ben dosato, senza esagerazioni insomma. Se hai un colore di pelle più scura, tendenze al marrone, avrai bisogno di stare al sole per almeno 40 minuti per iniziare ad abbronzarti. Per più di un’ora invece comincerai a scottarti. Se hai la pelle molto scura o nera devi comunque rispettar un’ora come tempo massimo per evitare fastidiose scottature.

La luce del sole diretta è l’unico modo per abbronzarsi? No, anche stando all’ombra ti puoi abbronzare infatti i raggi ultravioletti rimbalzano sul terreno e colpiscono la pelle anche di chi si trova sotto l’ombrellone. Anche se ci vuole sicuramente più tempo. Per questo motivo la crema solare va messa ugualmente. Questo concetto vale anche per una giornata nuvolosa. Anche se non vedete il sole, è lì dietro le nuvole. In piscina o al mare i raggi solari colpiscono la pelle riflettendosi in acqua per cui l’abbronzatura avviene in maniera intensa.

Ci si può abbronzare in un giorno solo, ma gli esperti consigliano di esporsi al sole per 20 minuti al giorno, per due settimane, per evitare danniamoci alla salute. L’esposizione eccessiva al sole aumenta rughe, macchie della pelle e tumori della pelle. E’ importante quindi usare una crema solare tra i 15 e i 30 SPF e metterla dalle 2 alle 3 volte e sempre dopo aver fatto il bagno. Utile anche usare dopo il sole una crema idratante ed esporsi al sole al mattino e nell’orario dopo le 15.