L’assurda reazione di William quando Lady D rivelò ai figli il divorzio dal Principe Carlo

Il divorzio di Lady D e il Principe Carlo scosse il mondo intero, compresi i figli, Harry e William: la sua reazione, però, ha shockato tutti

Le vicissitudini della Famiglia Reale inglese sono da sempre tra le più lette e presenti sulle prime pagine delle riviste più sfogliate. Dagli anni 90 in poi, ogni membro della Corona è oggetto di gossip e chiacchiere, alcune prive di fondamento, altre invece più che veritiere. Fu il caso del divorzio della meravigliosa Lady Diana dal Principe Carlo, che toccò molto i loro figli, William ed Harry.

Ma facciamo un attimo un riassunto di quanto accadde in quel lontano 1981. Questa la data in cui il Principe e Lady D convolarono a nozze, amati ed acclamati da persone in ogni parte del mondo.

Il matrimonio tra i due durò ufficialmente 15 anni e frutto del loro amore furono proprio i Principi William ed Harry. Fu però quattro anni prima della rottura definitiva che la cose iniziarono a vacillare finchè, nel 1996, non si diffuse a macchia d’olio la notizia del divorzio.

La reazione del Principe William al divorzio di Lady Diana e Carlo

Come già accennato, fu nel 1992 che Diana iniziò a pensare al divorzio ed ufficiosamente ne iniziò già a parlare in famiglia. Per evitare che lo sapessero direttamente dai giornali, la donna decise di spiegare personalmente l’accaduto ai suoi figli.

All’epoca, se i calcoli sono esatti, William e Harry avrebbero avuto rispettivamente 10 e 8 anni, motivo per cui Lady D ebbe davvero tanto coraggio e tatto nel parlare di una vicenda così seria e importante.

Ovviamente, dopo aver dato la notizia con la maggior delicatezza possibile, i bambini sono entrambi scoppiati in lacrime, estremamente dispiaciuti per le parole sentite dalla mamma. La reazione di William, in particolare, ha lasciato Diana piacevolmente sopresa.

Il bambino, nonostante la tenerissima età, ha dimostrato davvero grandissima maturità. Dopo essersi asciugato le lacrime, infatti, come riporta Vanity Fair, ha sussurrato alla mamma questa frase: Spero che ora sarete entrambi più felici.

Una grande prova per il piccolo William che, ormai 40enne, ha immagazzinato e preso ad esempio ciò che ha vissuto con mamma e papà: mentre i suoi genitori, infatti, convolarono a nozze a soli 6 mesi dal loro fidanzamento, lui ha fatto delle scelte molto ponderate con la sua Kate Middleton (per scoprire qualche dettaglio sulla sua vita, clicca qui).

Il Principe, infatti, nonostante stesse ormai da molti anni con la Duchessa, ha scelto di portarla all’altare quando sarebbe stato davvero sicuro: non a caso, adesso sono super affiatati e hanno 3 figli che crescono con estremo amore e premura.