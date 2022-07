Sai perché l’iPhone si surriscalda? Scopri le cause e come evitare il problema

L’iphone è il telefono più amato da tuti. Uomini e donne sono sempre alla ricerca dell’ultimo modello, ma sai quali sono i suoi difetti?

L’iphone, come molti telefoni smartphone, tende a surriscaldarsi. Sai come fare per evitare questo problema? Te lo riveliamo.

Anche se non capita spesso, l‘iPhone, al pari di tutti gli altri smartphone, può tendere a surriscaldarsi. Come fare in questo caso? Anche se non capita spesso però si può trattare comunque di un piccolo problema, de l tutto temporaneo. In pochi minuti puoi mettere fine alle preoccupazioni e puoi farlo da solo.

L’iphone si surriscalda? Ti diciamo come fare per non andare in assistenza

Ti sveliamo me fare se si surriscalda l’iPhone, senza rivolgerti alla consulenza. In pratica esiste un metodo infallibile per poter risolvere questo problema in pochissime mosse. Come tutti i telefoni, anche l’iPhone può surriscaldarsi perché la batteria magari viene utilizzata molto, e per troppo tempo. Il processore, che elabora i dati, può surriscaldarsi se si fa un utilizzo massivo. E poi cosa altro?

Possono diventare “bollenti” anche le antenne, che servono per la ricezione infatti si agganciano alla torre più vicina. Altro elemento che si riscalda in maniera eccessiva è lo schermo. In questo caso avviene se utilizziamo il display per un tempo eccessivo, e senza mai spegnerlo, ad esempio se stiamo vedendo un film dall’iphone.

E non è solo questo, infatti a surriscaldare il telefono ci possono essere anche fattori esterni. Soprattutto in estate utilizzare l’iPhone in luoghi molto caldi, come una spiaggia, sotto il sole cocente, rende il telefono un punto di attrazione del caldo. Questo non fa per niente bene né al telefono né alla batteria. I danni potrebbero essere davvero enormi. Come fare però se capita?

Se, in casi davvero molto rari, dovesse capitare allora il telefono andrebbe in blocco con un messaggio di avviso che recita: “Prima di essere utilizzato iPhone deve raffreddarsi”. In questo modo l’utente è messo al corrente del fatto che un utilizzo spropositato del suo telefono è stato sicuramente fatto. iOS, che monitora la temperatura, non fa uscire da un range che va tra gli 0 e i 35 gradi. per cui con temperature elevate la batteria potrebbe rovinarsi per sempre.

Se questo problema avviene spesso è il caso quindi di rivolgersi all’assistenza dell’iPhone in quanto non dovrebbe capitare. Se iOS manda il messaggio blocca anche il telefono, ad eccezione delle chiamate d’emergenza.