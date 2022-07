WhatsApp, utenti in pericolo: ecco come proteggere gli account – due trucchi infallibili

Tutti gli utenti WhatsApp corrono il rischio di essere vittime di hacker, per evitare buchi nella sicurezza esistono due trucchi infallibili.

La costante crescita di internet ha posto al centro dell’attenzione la centralità della privacy online e la necessità di proteggere i propri dati. Da qualche anno a questa parte si sta cercando di sensibilizzare gli utenti sull’importanza di selezionare quali dati condividere e con quale sito, social o applicazione. Un’azione che si è resa necessaria dopo che è scoppiato lo scandalo Cambridge Analytica durante le elezioni Usa del 2016.

Oggi ogni sito, ogni social e ogni applicazione deve illustrare quali sono i partner commerciali e come vengono utilizzati i dati richiesti. Sarà l’utente a scegliere in maniera consapevole cosa condividere e dove. La privacy sul web è messa a rischio anche e soprattutto dagli hacker, malintenzionati che vogliono utilizzare i vostri dati per rubarvi denaro, farvi truffe o ingannare tutte le persone a voi vicine.

Nemmeno WhatsApp è al sicuro dal tentativo di furto dell’account e dei dati. Anzi, proprio la popolarità della piattaforma di messaggistica istantanea la rende una degli obiettivi più ambiti. Ogni giorno gli hacker provano ad impadronirsi degli account e dei dati al loro intento con lo scopo di truffare i vostri contatti. Scam e phishing sono tra i pericoli più ricorrenti e bisogna porre molta attenzione alle misure di sicurezza che avete impostato.

WhatsApp, due strumenti per proteggere i vostri account dai malintenzionati

I primi strumenti utili a proteggere i vostri account si trovano all’interno della stessa applicazione, nel menu dedicato alla protezione della privacy. Per gli attacchi sul web, il modo più sicuro per proteggere l’account è quello di impostare l’autenticazione a due fattori. Si tratta di un doppio controllo della vostra identità che serve appunto per evitare che qualcuno possa accedervi da dispositivi non in vostro possesso.

Ogni volta che tenterete l’accesso vi verrà inviato sul telefono un pin univoco che va inserito per poter accedere alle vostre chat, in questo modo i malintenzionati verranno bloccati prima dell’accesso. Inoltre verrete informati che qualcuno ha tentato l’accesso. Per attivarlo basta andare in “Impostazioni”, cliccare su “Account” e successivamente su “Verifica in due passaggi“, quindi impostarla su “On”.

WhatsApp vi permette di proteggere le vostre chat e il vostro account anche da chi prende in mano il vostro telefono senza permesso. C’è infatti la possibilità di bloccare l’accesso alla chat. Se scegliete questa opzione, prima di poter accedere alle chat e ai contatti sarà necessario sbloccarle con l’impronta digitale o con il riconoscimento facciale. In questo modo solo voi potrete vedere il contenuto del vostro account. Per attivare questa funzione andate su “Impostazioni”-> “Account”-> “Privacy”- “Blocco con impronta digitale“.