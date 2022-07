Fai attenzione quando vai in bagno, potresti individuare i sintomi di una grave carenza

Quando vai in bagno, presta particolare attenzione a questa carenza di cui potresti soffrire. Scopriamo insieme i dettagli.

La particolare carenza di cui stiamo parlando può colpire tutti. Per questo motivo è necessario prestare particolarmente attenzione quando è ora di fare i propri bisogni.

Si tratta della carenza della vitamina B12. Gli effetti possono rendere difficili le attività quotidiane. Infatti, può causare debolezza, stanchezza e giramenti di testa, insieme ad altri problemi. Quanto prima si individuano i sintomi, tanto prima si possono sistemare i livelli e rimettere in sesto la propria salute. Scopriamo insieme come.

Come rimediare alla carenza da vitamina B12

Secondo gli esperti, quando si va in bagno ci sono tre segnali importanti che indicano che si ha bisogno di più B12. Le persone con questa particolare carenza possono avere regolarmente problemi di stitichezza, gas e diarrea.

Poiché le parti dell’apparato digerente si affidano alle vitamine B, come l’intestino, il colon e il retto, ci sono alcuni segnali cruciali da osservare. Una carenza di vitamina B12 può avere un impatto sulla stanchezza e sull’affaticamento, sulla vista e sulla debolezza muscolare, ma questi sono i tre segnali da tenere d’occhio quando si va in bagno. I frequenti problemi di stitichezza, gas e diarrea possono talvolta indicare una carenza di vitamina B12.

Inoltre, anche i segni di un’alterazione dell’apparato digerente, come il gonfiore di stomaco o la sensazione di malessere, possono essere un’indicazione. Anche se questi non sono indicatori da soli, se combinati tra loro può valere la pena di rivolgersi a un esperto. Ma perché la B12 è così importante per il nostro organismo? Semplice, questa è una vitamina idrosolubile, il che significa che può essere lavata via e non è facilmente immagazzinabile. Si trova naturalmente in alcuni alimenti e può essere aggiunta ad altri.

“La vitamina B12 è coinvolta in molti processi vitali dell’organismo, come la produzione di globuli rossi, il rilascio di energia dal cibo e il mantenimento della salute del sistema nervoso. La vitamina svolge inoltre un ruolo fondamentale nella creazione del DNA e dell’RNA, le basi di ogni cellula del corpo. Le persone che non mangiano molte proteine potrebbero essere maggiormente a rischio di sviluppare una carenza. La vitamina B12 si trova naturalmente in molti alimenti ad alto contenuto proteico, come carne, uova e pesce.

Per questo motivo, a chi segue una dieta vegana o vegetariana si raccomanda di assumerla con integratori”. La carenza di B12 può causare una lingua arrossata e dolorante, ulcere in bocca, visione disturbata, irritabilità, depressione, cambiamenti nel modo di pensare, sentire e comportarsi, declino delle capacità mentali, come la memoria, la comprensione e la capacità di giudizio. Gli esperti consigliano di rivolgersi a un medico se si nota uno di questi sintomi.

È importante che l’anemia da carenza di vitamina B12 venga diagnosticata e trattata il prima possibile. Sebbene molti dei sintomi migliorino con il trattamento, alcuni problemi causati da questa condizione possono essere irreversibili se non trattati. Più a lungo la condizione non viene trattata, più alta è la possibilità di danni permanenti. Gli alimenti ad alto contenuto di B12 includono carne, pesce, latte, formaggio, uova e alcuni cereali per la prima colazione.