Charlotte Casiraghi, intimo in bella vista e ruba la scena a Charlene di Monaco

E’ la moda del momento, quella dell’intimo in vista e anche Charlotte Casiraghi non ne poteva fare a meno. Ha rubato la scena a Charlene di Monaco mostrando il suo reggiseno sotto l’abito.

Charlotte Casiraghi sa come attirare l’attenzione e cosa c’è di meglio che seguire un trend?

Cara Charlene di Monaco, ci dispiace davvero tanto, ma la scena è tutta di Charlotte Casiraghi. La principessa monegasca, figlia di Carolina di Monaco e nipote di Grace Kelly, ha ereditato la bellezza e anche l’audacia.

Nel corso di uno degli eventi più attesi al Principato di Monaco, Charlotte si è resa protagonista del Jumpign International di Montecarlo. Qui ha dominato la scena in modo unico e personale. I suoi campi d’abito hanno attirato l’attenzione di tutti i sudditi e di chi la sostiene da sempre. Difficile non notare l’abito arancione con il quale ha messo in mostra all’intimo.

Charlotte Casiraghi oscura Charlene di Monaco con un look unico e inimitabile

In uno dei più importanti appuntamenti del mondo equestre, che Charlotte conosce benissimo in quanto fin da bambina ha sempre gareggiato, la principessa ha oscurato Charlene di Monaco, togliendole di fatto ogni luce. Un successo incredibile quello del suo look che ha preteso gli occhi solo su di lei!

Charlene infatti nn era presente all’evento così al fianco del marito sono arrivate Charlotte e Carolina che si sono godute le gare del Jumping International. Hanno attirato l’attenzione infatti i cavalli con sali bellissimi e Charlotte con abiti di successo. Si è fatta accompagnare all’evento dall’immancabile marito, Dimitri Rassam e ha brillato in maniera ineccepibile.

Impareggiabile la sua grazia e il suo stile che l’hanno resa celebre in tutto il mondo. La figlia di Carolina di Monaco non ha potuto fare a meno di abbagliare tutti con la sua eleganza e accanto a lei la sua famiglia, quasi al completo, pronta a sostenerla in un momento così bello. Anche se si è fatta notare l’assenza della cognata, Charlene di Monaco.

L’abito con il quale ha brillato Charlotte l’ha preso dalla sua lunga collezione di mise targate Chanel. Un vestito color corallo con sandali sempre del marchio Chanel dal costo di oltre mille euro. A rubare l’attenzione però il reggiseno bianco in vista che punta ancora di più la lente di ingrandimento sul dettaglio. Regina della gara, e nella vita, la bellissima Charlotte è un’icona di stile: impareggiabile!