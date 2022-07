“Cercasi receptionist, si richiede foto in costume”: l’annuncio della ditta napoletana desta scandalo

Un annuncio di lavoro ha scatenato le ire del web e non solo: l’offerta, oltre a proporre un salario a dir poco sottostimato, richiedeva anche l’invio di una foto in costume da bagno.

Sdegno e rabbia hanno invaso il mondo del web a seguito della pubblicazione di un annuncio a dir poco discriminante.

Un’azienda di Napoli, la Medial Service, cerca una receptionist, e fin qui niente di strano. A lasciare alquanto perplessi sono però i parametri di selezione proposti per il ruolo, nonché la retribuzione promessa.

Inutile sottolineare come l’azienda napoletana abbia provveduto a eliminare l’annuncio poco dopo l’esplosione della bomba mediatica ma, come spesso accade sul web, il danno era oramai fatto e rimane naturalmente indelebile.

Volete vedere che cosa proponeva questo annuncio? Rileggiamolo insieme.

Annuncio di lavoro: mandi la foto in costume da bagno e vieni pagata 500 euro al mese

L’annuncio è comparso sulla piattaforma Recruit.net e, in poco più di cinque righe, racchiude una sequela di richieste e proposte semplicemente aberranti.

“Cerchiamo una receptionist che parli inglese fluentemente, dimostrabile con attestati o referenze specifiche. La candidata dovrà avere età massima di 30 anni, essere automunita, avere un carattere solare e di bella presenza. Si richiederà l’invio di una foto a figura intera in costume da bagno o similare“

Così inizia l’annuncio dello scandalo. Il profilo ricercato non è certo poco referenziato (si richiede infatti una conoscenza “fluente” dell’inglese con tanto di certificazione) ma poi ecco che le competenze passano subito in secondo piano: prioritaria la conoscenza delle lingue, certo, ma, oltre alle dovute attestazioni, meglio inviare una foto in costume da bagno che attesta decisamente altro.

Come se poi non bastasse ecco che si arriva alla specifica di orari e retribuzione. Per quale lauto compenso infatti la ragazza in questione dovrebbe inviare una sua “foto a figura intera in costume da bagno o similare”?

“L’orario di lavoro sarà a giorni alterni di 8 ore (8.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00) per un totale di 24 ore lavorative settimanali. Retribuzione netta complessiva di €500 mensili.”

Oltre al danno anche la beffa dunque.

La cosa però non è passata inosservata fortunatamente e, a seguito della polemica on line, è intervenuto il Ministero del Lavoro, che ha deciso di far chiarezza inviando degli ispettori nell’azienda.

Il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, ha infatti spiegato:

“L’invio di una ispezione da parte del ministro Orlando nell’azienda napoletana di vigilanza e accoglienza che offriva un compenso di 5 euro l’ora con requisiti ingiustificabili, è un segnale forte nella lotta al contrasto di nuove forme di sfruttamento del lavoro e una risposta alle richieste avanzate dalla Cgil in sede ministeriale, appena pochi giorni fa. Questo episodio è emblematico di quali siano le condizioni che spesso vengono offerte, soprattutto a giovani e donne: lavoro precario e sottopagato. Ci auguriamo che dopo l’ispezione, l’azienda proceda ad assunzioni stabili senza richieste di requisiti che ledono la dignità di lavoratori e lavoratrici.”

La speranza è dunque che l’annuncio, per quanto a dir poco vergognoso, possa avere per una volta anche un risvolto positivo, sollevando un velo su un mondo del lavoro discriminante che giovani e donne non sono più disposti a tollerare.