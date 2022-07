“Fuga dall’inferno”: caos in volo e aereo dirottato – tutto per una coppia ubriaca

Hanno seminato il caos a bordo di un aereo decollato da Liverpool e diretto a Tenerife, costretto ad essere dirottato da Lisbona. La causa? Una coppia sotto effetto di alcolici

Un passeggero ha definito il suo viaggio da Liverpool a Tenerife “il volo dell’inferno” dopo che una coppia ha costretto il pilota del velivolo a dirottarlo su Lisbona per aver esagerato con l’alcol, e non solo. Hans Mahria era a bordo del velivolo easyjet partito dall’aeroporto John Lennon con destinazione a Tenerife, e ha dovuto fare uno scalo non previsto a Lisbona in Portogallo per consentire alle autorità di salire a bordo e rimuovere le coppia ubriaca che, secondo quanto appreso, avrebbe fumato nei bagni mettendo potenzialmente a rischio la sicurezza degli altri passeggeri. Oltre ad aver bevuto e fumato, i due avrebbero anche abusato del personale di bordo e di alcuni passeggeri rendendo il viaggio insostenibile e non praticabile.

Coppia molesta e ubriaca a bordo, aereo dirottato

Mahrla, di Ormskirk, non vedeva l’ora della sua prima vacanza dall’inizio della pandemia. Al Liverpool Echo ha detto che il comportamento dei due passeggeri è stato “vergognoso” e che i passeggeri hanno vissuto una sorta di “fuga dall’inferno”. Il 49enne ha spiegato che inizialmente tutto sul velivolo sembrava tranquillo ed il pilota aveva anche annunciato di essere in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Tuttavia una coppia seduta diverse file dietro di lui ha iniziato a comportarsi in modo turbolento dopo aver acquistato e bevuto una grande quantità di alcolici dal duty free e aver anche iniziato a fumare nei bagni. “Tutto andava per il verso giusto, poi a metà volo gli effetti dell’alcol hanno iniziato a farsi sentire sulla coppia. È stato fatto un annuncio dicendo che era vietato fumare a bordo ma poco dopo nei bagni in fondo all’aero sono stati trovati dei mozziconi di sigarette. Dieci minuti dopo il pilota ha annunciato che stavamo atterrando a Lisbona e la donna ha iniziato a minacciare altri passeggeri; c’era un bel pò di trambusto sull’aereo.

Il racconto di un passeggero testimone

La coppia è stata condotta fuori dall’aereo, ma quando il volo è partito un’ora e mezza dopo è sorto un altro problema quando un uomo ha cercato di andare in bagno. L’uomo è stato costretto a tornare indietro dal personale ma ha urinato su tutto il sedile. Il signor Mahrla ha aggiunto che si stava “versando lungo la fila dietro di lui”.

ll signor Mahrla ha affermato che lo staff di easyJet è stato “brillante e molto professionale” durante tutto il calvario. Il personale era “molto scusato” ma i passeggeri “si sentivano tutti al sicuro sul volo”. E, quando sono atterrati, hanno applaudito in segno di ringraziamento. “Tutti volevano solo godersi la vacanza, non certo vivere un incubo simile. Eravamo tutti felici di atterrare a Tenerife”.

La dichiarazione della compagnia aerea

Un portavoce di easyJet ha dichiarato: “easyJet può confermare che il volo EZY7169 da Liverpool a Tenerife il 6 luglio è stato deviato su Lisbona ed è stato accolto dalla polizia a causa del comportamento di disturbo di due passeggeri a bordo. Il personale di bordo di EasyJet è formato per valutare e valutare tutte le situazioni e per agire in modo rapido e appropriato per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non venga compromessa in qualsiasi momento.

Sebbene tali incidenti siano rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti offensivi o minacciosi a bordo. La sicurezza e il benessere dei clienti e dell’equipaggio è la nostra massima priorità”. Anche la polizia del Merseyside è stata contattata, ma ha affermato che la responsabilità dei passeggeri è ricaduta sulle autorità portoghesi.