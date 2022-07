Kledi esce allo scoperto: ecco tutta la verità sull’addio a Maria de Filippi

Kledi Kadiu, storico ballerino di Amici di Maria De Filippi, svela il vero motivo per cui ha scelto di abbandonare il noto talent show

Ai veterani dei programmi Mediaset sicuramente il nome di Kledi Kadiu non risulterà nuovo. L’uomo, di origini albanesi, è stato uno dei primi ballerini del corpo di ballo del talent show Amici di Maria De Filippi. Ma come mai non lo si vede più da tempo? Ecco la verità…

Con la conduttrice più amata di Mediaset pare sia stato amore a prima vista, professionalmente parlando. D’altronde si sa, Maria è una vera amante dell’arte e, solitamente, la riconosce ovunque vada ed in qualsiasi circostanza.

Ed è proprio questo ciò che Kadiu ha raccontato a Che Tempo che Fa, al cospetto di Fabio Fazio. Le sue parole sono state riportate da RDS: tutto partì nel lontano 1999, quando il ballerino stava provando una coreografia per Buona Domenica, condotta al tempo da Maurizio Costanzo.

Fu in quella occasione che la conduttrice si accorse di lui: Maria De Filippi mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia. Così mi ha proposto di improvvisare un momento di danza nella sua trasmissione C’è Posta Per Te.

Kledi, ecco cosa ha rivelato su Maria De Filippi

Da quell’occasione, in qualsivoglia trasmissione della De Filippi in cui fosse presente un momento di danza, Kledi era sempre presente. Non lavorò, infatti, solo ad Amici, ma anche in tantissimi altri format e Maria l’ha sempre fortemente voluto con sè. Come mai allora questa improvvisa inversione di rotta?

A rivelare finalmente la verità sull’allontanamento di Kledi dal mondo televisivo è stato proprio lui stesso e il motivo è davvero incredibile, tant’è che in molti sono letteralmente rimasti a bocca aperta.

Il ballerino ha rivelato, infatti, che la sua decisione non è affatto dovuto ad un litigio o un’incomprensione con la padrona di Casa Mediaset, bensì a motivazioni di natura prettamente logistica. Ecco le sue parole a Che Tempo che Fa:

Semplicemente ho cambiato città e sarebbe difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenite in ogni puntata. Niente di più, niente di meno. Il rapporto con Maria De Filippi è stabile come quando è nato ed è così che Kledi ha messo a tacere tutte le voci a riguardo.

Inoltre, Kledi è padre di due bellissimi bambini, di cui l’ultimo nato solo l’anno scorso: che il ballerino abbia scelto di prendersi una pausa a livello lavorativo per star vicino alla sua famiglia? Chi lo sa…