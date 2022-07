L’inquietante fenomeno preoccupa i cittadini – il cielo diventa verde: quali sono i motivi?

Insolito e raro fenomeno quello avvenuto nel South Dakota e che per alcuni minuti ha fatto preoccupare i cittadini. Il cielo è diventato di colore verde acceso poco prima di una tempesta

In alcuni stati americani la popolazione è abituata alle tempeste o agli uragani e sa come prepararsi alle eventuali ondate di maltempo. Nello stato del South Dakota, ad esempio, i fenomeni più violenti sono noti come derechos ed i cittadini hanno dovuto far fronte a due di essi nell’arco di un breve periodo. Ma poco prima che una delle tempeste si abbattesse sulle pianure, hanno assistito a qualcosa di insolito e che mai avevano visto prima. Poco prima che il maltempo colpisse infatti, il cielo è diventato di colore verde.

Cos’è il derecho e come si manifesta

Come spiegato dal National Weather Service, il derecho è una tempesta di vento molto potente con raffiche che possono superare le 100 miglia orarie estendendosi per centinaia di miglia, ed in effetti quella che ha interessato il South Dakota ha riguardato ampie aree del paese con raffiche che in alcune aree hanno toccato le 99 miglia orarie.

È successo ad Howard dove i venti hanno provocato danni e disagi e così all’aeroporto regionale di Sioux Falls dove le raffiche sono proseguite per quasi un’ora toccando una media di 60 miglia orarie con picchi di 80 miglia orarie. “Quando si parla di velocità del vento di tale entità, è sinonimo di tornado più debole o tornado di fascia bassa. Sono velocità del vento simili a un tornado“, ha sottolineato l’esperto. Tra i danni ai quali i servizi di emergenza hanno dovuto far fronte vi sono stati alberi caduto, linee elettriche colpite e danneggiate, ed edifici colpiti da detriti o con tetti scoperchiati anche se fortunatamente non sono stati registrati feriti.

I cieli diventano verdi prima della tempesta, il motivo

Ma è nella zona di Sioux Falls che si è verificato l’insolito fenomeno meteorologico, che in tanti hanno fotografato e filmato riversando video e foto sui social. Peter Rogers, meteorologo dell’ufficio del Weather Service a Sioux Falls, ha dichiarato a tal proposito: “Penso che abbia catturato l’attenzione di molte persone perché il cielo aveva quel colore verde davvero unico“. Ma a cosa è dovuto un cielo verde di questo tipo?

Secondo quanto riportato dal servizio meteorologico solitamente quando poco dopo arriva una grandinata, il cielo può assumere tonalità verdognole ma in questo caso non si sono verificati fenomeni grandigeni associati al derecho. Inoltre non è così raro che colori insoliti appaiano in cielo prima o durante una tempesta, questo in conseguenze dell’interazione della luce solare tra le particelle in atmosfera e come affermato da Rogers potrebbe diventare di colore viola oppure completamente scuro anche durante il giorno. Molto più raro invece è vederlo di un colore verde acceso, un episodio davvero insolito come del resto confermato da molti cittadini abituati a dover convivere con i forti venti dei derechos.

Il potente derecho del 2020

Facendo un passo indietro nel tempo e tornando al 2000, in tanti ricordano i danni provocati dal potente derecho che colpì Iowa ed Illinois lasciando oltre 250mila residenti senza corrente elettrica. Il servizio meteorologico ricorda che oltre a diverse case distrutte e i raccolti devastati, provocò la morte di quattro persone.