Perché la regina Elisabetta non ha voluto fotografi per il primo incontro con Lilibet? Svelata la verità

Sarebbe più semplice di quanto ipotizzato la ragione dietro alla decisione della sovrana di non far intervenire un fotografo in occasione del primo incontro con la nipotina Lilibet Diana

Per settimane non sono mancate ipotesi e supposizioni in merito alla decisione della Regina Elisabetta di non immortalare, con l’aiuto di un fotografo, il suo primo incontro ufficiale con la figlia di Harry e Meghan, la piccola Lilibet Diana. Incontro avvenuto in occasione delle celebrazioni per il Giubileo di Platino, i festeggiamenti per i 70 anni di regno della sovrana e, per la precisione, organizzato a Windsor il giorno prima del Trooping the Colour.

Perchè la regina non ha voluto fotografi in occasione dell’incontro con Lilibet?

L’ordine è arrivato proprio dalla regina, ovvero che nessun fotografo sarebbe stato ammesso trattandosi di una “faccenda di famiglia” che per tale ragione sarebbe dovuta “rimanere in famiglia”. Un’opinione questa ben diversa rispetto a quella di Harry e Meghan i quali avrebbero invece voluto che il momento venisse immortalato per sempre, e che non hanno potuto fare altro, nelle ore seguenti, che diffondere un bellissimo scatto della loro figlioletta in occasione del suo compleanno e della festa organizzata a Frogmore Cottage. Per tanti però il fatto che non compaia alcun membro della casa reale è significativo e potrebbe indicare quanto i Sussex, pur trovandosi in quell’occasione nel Regno Unito, fossero ormai molto isolati e lontani dalla famiglia reale.

Nessuna foto con Lilibet, svelato il motivo del divieto imposto da Elisabetta

Ma perchè Sua Maestà ha preso questa dura decisione? In tanti si sono subito lanciati in teorie di vario tipo, su tutte il fatto che la foto non sarebbe stata destinata all’album di famiglia andando invece a finire sui principali media a stelle e strisce oppure su Netflix nel documentario che i duchi di Sussex stanno realizzando.

Ma a quanto pare non sarebbe questa la vera ragione legata alla decisione: stando a quanto riportato dal Telegraph infatti, tutto sarebbe riconducibile ad un problemino ‘estetico’ della regina che, il giorno dell’incontro, si sarebbe svegliata con un occhio molto arrossato probabilmente a causa di un colpo d’aria. La conferma di questo la si ritroverebbe nel fatto che, durante la parata delle Forze Armate avvenuta il giorno seguente, Elisabetta indossasse un paio di occhiali da sole.

La regina ha gli occhi puntati addosso per la sua salute

Insomma la ragione del mancato intervento del fotografo sarebbe proprio legata all’occhio rosso. A Buckingham Palace infatti sono tutti consapevoli delle attenzioni rivolte da tutti i media sulla salute della sovrana ed il disturbo avrebbe potuto creare molta preoccupazione, peraltro alla vigilia delle celebrazioni per il Giubileo.

Da qui il divieto categorico di incontrare Lilibet alla presenza di fotografi, decisione in merito alla quale Harry, come riportato dal Telegraph, non avrebbe avanzato obiezioni. Pur dicendosi speranzoso di poter al più presto avere uno scatto ufficiale della figlia insieme alla nonna. Camilla Tominey, esperta reale del tabloid britannico, ha scritto: “È espresso desiderio del Duca che la Regina e la piccola Lilibet Diana siano fotografate insieme prima o poi”.