Su WhatsApp puoi inviare un messaggio di nascosto: un trucco e “Sta scrivendo…” scompare

Usiamo Whatsapp tutti i giorni, ma ci sono delle funzioni che proprio non ci stanno a genio perché mettono a rischio la nostra privacy. Ad esempio la chat mostra quando stiamo scrivendo. Come fare per nasconderlo?

Può essere davvero fastidio a volte contattare qual uno su Whatsapp e far vedere che si sta scrivendo. Come fare per non far uscire la scritta? Da oggi si può!

Sarebbe davvero un mondo perfetto se Whatsapp, che rappresenta la chat utilizzata da tutti e sicuramente una delle invenzioni più utili legate allo smartphone, tutelasse anche in maniera più stretta la nostra privacy. Capita spesso infatti di leggere quel fastidioso “Sta scrivendo” che può imbarazzare, creare aspettative.

Cosa possiamo fare per risolvere questo fastidio? Su Whatsapp si può inviare un messia di nascoso senza far uscire la dicitura Sta scrivendo e per farlo bisogna mettere in pratica un trucco molto semplice. A volte, quindi, basta solo sapere cosa fare per evitare disagi e fastidi.

Whatsapp e la fastidiosa dicitura “Sta scrivendo…” Come toglierla?

WhatsApp spesso nasconde molte più funzioni di quelle che pensiamo. Sono trucchi o modi di utilizzare la piattaforma che ci portano ad ottenere risultati davvero soddisfacenti. Vediamo come fare per conoscerne alcuni davvero utili.

La possibilità di scrivere messaggi in una sorta di anonimato esiste e consente di poter elaborare un messaggio di testo in serenità, senza che esca la dicitura “Sta scrivendo”. Cosa vuol dire questo? Che molto semplicemente si dovrà andare a disabilitare una notifica. Un trucco che si può eseguire con semplici e rapidi passaggi. Vediamolo.

Per farlo dovete mettere lo smartphone in modalità aereo oppure potete togliere la connessione. In questo modo infatti Whatsapp, non connettendosi a nessuna rete, non potrà cominciare agli altri le vostre informazioni ovvero se siete online e se state scrivendo. Una volta completato il messaggio potete poi riattivare la connessione provvedere con l’invio del testo. Semplice vero? con pochissimi gesti avete risolto un problema che a volte crea non pochi imbarazzi!

Ripristinare la connessione vi consentirà di poter inviare il messaggio scritto senza scaricare nessuna app a pagamento che vada a fare un lavoro davvero semplice da effettuare. Sono pochissimi gli utenti che già lo fanno nonostante sia davvero frutto di passaggi semplici da mettere in pratica. In molti ad esempio risolvono la situazione scrivendo nelle note i messaggi per poi fare copia\incolla su Whatsapp e inviare.