Alessia Marcuzzi divina: il bustino in pizzo bianco è un sogno proibito

Alessia Marcuzzi tornerà presto in TV! Per presentare il suo nuovo format, ha deciso di non passare inosservata: ecco i dettagli sul suo look

Alessia Marcuzzi è da sempre una delle conduttrici più amate e richieste. La showgirl, che ha per lo più lavorato in Mediaset, ha tirato le fila dei reality più conosciuti come Grande Fratello e Isola dei Famosi. Questa volta, però, tornerà in Rai (per scoprire di più su questo passaggio, clicca qui) con dei contenuti del tutto nuovi...

Il nuovo format condotto proprio dalla Marcuzzi prende il nome di Boomerissima e, come si può ben evincere dal nome, vedrà come assolute protagoniste le diverse generazioni, libere di parlarsi, confrontarsi o, addirittura, scontrarsi.

Il programma andrà in onda sul palinsesto di Rai 2 in autunno inoltrato e prevederà la trasmissione in prima serata di circa 5 o 6 puntate. La showgirl manca da tanto tempo in TV, dunque per lei è un vero e proprio ritorno in pista: sarà pronta a rimettersi in carreggiata dopo tutti questi mesi?

Alessia Marcuzzi, ecco il look con cui ha fatto impazzire i fan

I dettagli del nuovo progetto che vede la Marcuzzi come totale protagonista sono arrivati proprio nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai. La conduttrice ha ovviamente presenziato e, per il grande ritorno sul piccolo schermo, ha deciso di lasciare tutti letteralmente a bocca aperta. Scopriamo insieme il perchè…

Ebbene sì, Alessia ha scelto per l’occasione un look a dir poco mozzafiato. Protagonista assoluto della mise è il total white, che si sposa alla perfezione con l’abbronzatura della showgirl, già ben dorata e definita.

Ha scelto un outfit che ben valorizza il suo fisico asciutto e longilineo. In primis, parliamo del blazer lungo, che incornicia il suo corpo senza andare a coprirlo eccessivamente, mentre i pantaloni a vita alta cadono con leggerezza sulle sue gambe lunghe e snelle.

Il pezzo forte del look è il meraviglioso bustier bianco in pizzo, che sostiene il pieno décolléte della presentatrice senza risultare volgare, tant’è che lei stessa ha scelto di incorniciarlo al meglio con il blazer di cui sopra.

Ciliegina sulla torta poi, un paio di sandali oro, che meno richiamano i colori della mise, ma che comunque, nel complesso, si sposano con estrema naturalezza al tutto. Ciò che, però risalta più all’occhio, è il cambio look della conduttrice.

Ha, infatti, scelto di sfoggiare un trucco estremamente semplice, interamente basato sui colori nude, discostandosi dal classico rossetto rosso che sempre ritorna. Anche per i capelli, ha deciso di cambiare: dal biondo, è passata ad un castano molto tenue.