Arriva dalla Cina il gelato che non si scioglie – ma come è possibile?

Amate il gelato, ma detestate che sciolga 30 secondi dopo averlo acquistato? Allora Chicecream vi farà impazzire. Anche se molti non sono del tutto convinti da questo nuova invenzione che arriva dalla Cina con furore.

Uno degli aspetti più intriganti della Cina è la marea di invenzioni bizzarre che sembrano – anche se a volte solo all’apparenza – semplificarci di molto la vita. Anche il fastidio più stupido può essere risolto efficacemente. Quante volte, infatti, vediamo sui social video in cui l’organizzazione degli spazi in un ambiente piccolo è davvero geniale, tanto da farci chiedere come sia stato possibile non pensarci prima? Insomma, stiamo parlando di tips utili e capaci di levarci qualche seccatura di torno.

Una delle seccature estive più fastidiose, insieme al sudore che si genera incredibilmente anche sotto la doccia, è il gelato che si scioglie in mano subito, soprattutto in giornate estremamente torride come quelle passate e che ci aspettano ancora per molto. Tuttavia, ci potrebbe essere una soluzione efficace e geniale, forse. Se amate il gelato, ma detestate che sciolga in 30 secondi, allora Chicecream vi farà impazzire. Tuttavia, molti sono scettici rispetto a questa nuova invenzione proveniente dalla Cina.

Il Chicecream, infatti, è un gelato che non si scioglie e può resistere a una fiamma libera fino a un’ora. Insomma, non poco, eppure proprio perché non si scioglie, tante persone non stanno acquistando questo nuovo gelato cinese anche abbastanza costoso. Come riportato dal quotidiano inglese ‘Daily Star’, stanno girando sul web e sui social alcuni video in cui si vedono delle persone intente a sciogliere il gelato con accendini e persino con una fiamma ossidrica. Ma il gelato non solo non si scioglie, ma rimane intatto.

Chicecream: il gelato ineluttabile

Proprio per questa sua peculiarità, tanti clienti non sono rimasti estasiati dal Chicecream, tanto da chiedere cosa contenga al suo interno per non sciogliersi nemmeno col fuoco. Sempre nell’articolo del ‘Daily Star’, si leggono alcuni commenti da diversi utenti sui social. Uno ha chiesto: “Di cosa è fatto che può essere così resistente al fuoco?”, un altro ha scritto: “Mi chiedo se si scioglierà nello stomaco”, “Hanno aggiunto dei ritardanti al gelato – non c’è da stupirsi che costi così tanto”, ha commentato un altro ancora

Il Chicecream, infatti, non è proprio economico come ghiacciolo 100% made in China. Questa sorprendete invenzione è venduta quasi 10 euro a pezzo, insomma stiamo parlando di un prodotto creativo sì, ma anche fin troppo caro per essere un gelato. Tuttavia, l’azienda produttrice è già finita nel mirino delle polemiche tre anni fa.

Nel 2019 l’azienda è stata multata per 2.000 euro per pubblicità ingannevole sui suoi ingredienti. Ma più in generale, la Cina ha una lunga storia di scandali sulla sicurezza alimentare, comprese uova finte che rimbalzano come palline di gomma, carne di maiale che brillava di blu e tofu fermentato con le acque reflue. C’era anche “l’olio esausto“, verro il grasso da cucina, prodotto di scarto dei ristoranti e rivenduto ai clienti. Proprio per questo le autorità locali si sono impegnate a rafforzare i controlli, ma le aziende hanno continuato a fare il minimo indispensabile.