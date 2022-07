Rigidi e poco spontanei: Charlene e Alberto di Monaco sempre meno coppia delle favole

La storia di Charlene e Alberto di Monaco è più altalenante che mai. Che questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?

Charlene e Alberto di Monaco hanno da poco festeggiato undici anni di matrimonio ma la voci su una loro presunta crisi non smettono di cessare.

Anzi, queste voci si sono fatte sempre più insistenti, soprattutto nell’ultimo periodo, quando la principessa ha lasciato il Palazzo Reale per ritornare nel suo paese natale, il Sud Africa. Una relazione, la loro, non priva di scandali, sin da quando la coppia si è incontrata per la prima volta nel lontano 2000, durante le Olimpiadi di Sidney, quando Charlene gareggiava come nuotatrice per il suo paese e Alberto si trovava nella città australiana come rappresentante del Principato di Monaco.

Charlene e Alberto di Monaco: la loro storia non è così fiabesca dopo tutto

I due ormai si conoscono da più di 20 anni e dopo un lungo fidanzamento, sono convolati a nozze il primo luglio 2011 a Montecarlo.

Una giornata decisamente memorabile. La coppia ha sigillato l’unione circondata dai familiari, dagli amici più stretti e dalle varie famiglie reali europee. Insomma, un matrimonio entrano sicuramente negli annali, grazie anche al meraviglioso abito firmato Armani che la sposa ha deciso di indossare per il grande giorno. Da 11 anni a questa parte però, sono stati molte le voci che hanno circondato la coppia reale, da presunti tradimenti all’infelicità di Charlene e al possibile divorzio tra i due.

L’ultima prova di una presunta crisi ce l’abbiamo avuta con la foto che il Palazzo Reale ha rilasciato in occasione del loro anniversario di matrimonio. Un’immagine che non ha convinto. La foto, scattata dal fotografo Eric Mathon, ritrae Charlene e Alberto che si tengono la mano ma la loro posa e il coro atteggiamento sembrano alquanto costruiti e non particolarmente spontanei.

Per l’occasione, la principessa ha indossato un long dress verde stile impero. Il colore le dona particolarmente e le mette in risalto il suo incarnato. Perfetta anche la linea del capo e le fasce che coprono le spalle e mettono in risalto il suo décolleté. A completare il look, la presenza di volant che le abbelliscono la silhouette lungo i fianchi. Il principe invece ha optato per un classico completo blu scuro, con cravatta chiara. Un look semplice, grazie anche all’assenza di gioielli, ma di forte impatto. Nonostante l’appartente sorriso da parte di entrambi, solo il tempo riuscirà a dirci se la loro storia resisterà.