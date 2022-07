Omicidio Elena del Pozzo, parla il fidanzato della mamma: “nemmeno in un incubo”

Il giovane che aveva iniziato a frequentare Martina Patti, la mamma di Elena del Pozzo, parla per la prima volta e racconta quanto improvvisamene gli è piombato il mondo addosso.

Si è ritrovato suo malgrado catapultato in una vicenda drammatica e dolorosa, una vicenda con la quale non aveva nulla a che spartire ma nella quale è rimasto coinvolto quantomeno per l’opinione pubblica.

Per tutti lui è il fidanzato di Martina Patti, la mamma di Elena del Pozzo, la donna che ha confessato l’omicidio della figlia avvenuto il 13 giugno scorso a Mascalucia, nel Catanese, ed è stata arrestata.

Ma il ragazzo ha decisamente molto da dire e tante precisazioni che ritiene opportuno fare.

Oggi proviamo allora a capire meglio insieme come stanno le cose.

“Questa storia è un incubo”: parla il fidanzato della mamma omicida

Tutto è iniziato con un post, una foto che ritraeva il ragazzo accanto a Martina. A pubblicare sui social la foto era stata la stessa donna, una ripicca per una foto pubblicata dal padre della figlia che lo ritraeva accanto a un’altra ragazza.

E pensare che anche la piccola Elena aveva visto quella foto. A mostrargliela era stato il padre, una ripicca poiché Martina le aveva fatto vedere quella di Alessandro con un’altra donna.

Così questa persona che usciva con la mamma di Elena del Pozzo si è trovato suo malgrado coinvolto prima nella faida tra i due ex e poi addirittura nella tragica scomparsa della piccola.

Ma si tratta davvero del fidanzato di Martina Patti? A quanto pare le cose non stanno proprio così:

“Ho frequentato Martina solo per un mese e mezzo – ha raccontato infatti il ragazzo nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Rete4 “Quarto Grado” – Tra impegni lavorativi, studio e personali, ci siamo incontrati al massimo cinque o sei volte e in compagnia di amici. […] L’appellativo compagno mi sembra eccessivo e inappropriato”

Ciononostante però la triste vicenda di Elena lo ha a dir poco travolto, cambiando forse per sempre la sua vita:

“Questa tragedia mi ha stravolto, nemmeno in un incubo avrei pensato a una cosa del genere. […] Resta solo un immenso dolore per la perdita di una bambina innocente, non ci sono parole per descrivere lo sgomento che tutti stiamo vivendo in questi giorni. Non c’è un senso in quello che è successo, è una cosa contro natura”

Ciò che resta dunque è solo un grande dolore, una frequentazione trasformata in incubo e non solo per il ragazzo ma per tuta l’Italia e soprattutto per la piccola Elena Del Pozzo la cui vita si è spenta presto, troppo presto.