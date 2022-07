Forse non accadrà quando previsto: ancora brutte notizie per il principe Harry

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il principe Harry dovrà aspettare prima che uno dei suoi progetti più attesi veda la luce. Sarebbe stato posticipato

Ci sta lavorando senza sosta dal 2020 e pare che dovrà aspettare ancora. Non è un buon periodo per il principe Harry che, tornato negli Stati Uniti dopo il breve periodo trascorso nel Regno Unito per il Giubileo di Platino ha ripreso con i suoi impegni quotidiani tra sport e lavoro. E tra di essi vi è anche l’attività legata alla realizzazione di un libro di memorie, un’autobiografia alla quale sta lavorando da due anni con l’aiuto del ghostwriter JR Moehringer, autore vincitore del premio Pullitzer.

Che, a quanto pare e stando a quanto affermato da un insider, avrebbe subito un ritardo in merito alla pubblicazione. Il memoir intimo e sincero è attesissimo sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti poichè potrebbe rivelare nuovi retroscena mai resi noti prima d’ora su quello che accade tra le stanze di Buckingham Palace e sui rapporti tra i reali. Ma al momento non risulta essere stato inserito nell’elenco dei titoli in uscita dell’editore.

Harry, la brutta notizia che riguarda la sua autobiografia

Il libro ancora senza titolo, che potrebbe creare nuove spaccature proprio mentre Harry sembrava aver cercato di riparare diversi rapporti familiari dopo che lui e Meghan Markle avevano lasciato i doveri reali e si erano trasferiti in America nel 2020, era stato inizialmente previsto per una data di uscita nell’autunno 2022 dall’editore Random Casa. Tuttavia, gli addetti ai lavori reali sono rimasti apparentemente sorpresi dal fatto che il libro di memorie non sia presente in tale elenco, come riportato The Sun.

Un insider reale ha dichiarato su The Sun: “Se questo libro uscirà quest’anno come originariamente previsto, dovrebbe essere nell’elenco promozionale e di marketing dell’editore, a meno che non stiano pianificando una sorpresa o ci sia stato un ritardo. La sua omissione ha sollevato molte sopracciglia nei circoli reali.”

Il libro potrebbe generare nuove spaccature a Buckingham Palace

Una portavoce di Transworld, parte di Penguin Random House, ha dichiarato: “Non mettiamo tutti i libri nell’elenco, quindi non c’è nulla da estrapolare da quello”. Harry, 37 anni, non ha ancora fornito informazioni sul contenuto delle sue memorie, anche se ha consultato la regina sul progetto prima di rendere pubblico un annuncio la scorsa estate. Restano però i timori che il libro di Harry possa causare ulteriori divisioni con la sua famiglia.

“Sto scrivendo questo non come il principe, titolo con il quale sono nato, ma come l’uomo che sono diventato”, ha detto del libro in uscita. Harry ha criticato la sua infanzia e la sua educazione in un’intervista con il podcast Armchair Expert l’anno scorso, mentre la sua intervista insieme alla moglie Meghan Markle con Oprah Winfrey ha anche messo a dura prova diverse relazioni reali dopo che la coppia ha rivolto alcune accuse di razzismo e ha affermato di essere stata tagliata finanziariamente. Il libro, si teme tra gli assistenti di palazzo, potrebbe aprire una grande spaccatura con la matrigna Camilla, duchessa di Cornovaglia.