I soldi non fanno la felicità ma se lui è ricco a letto godi di più: lo dice la scienza

La vera felicità sotto le lenzuola? Non sono le dimensioni, ma i soldi. La scienza è chiara: se lui è ricco a letto godi di più!

Pensavi che fossero importante la prestanza fisica, la passione, le dimensioni del pene? Ti sbagli: a letto i soldi fanno la vera felicità.

Tutto quello che hai sempre pensato di sapere sul sesso e su quello che lo rendesse più appetibile oggi verrà completamente scardinato. Quello che fa godere di più una donna a letto non sono le dimensione dell’uomo, non è nemmeno la passiona o il saperci fare, ma il suo conto in banca.

Se l’uomo è ricco a letto la donna gode di più: lo dice la scienza

Ebbene sì, a letto, quello che conta, almeno secondo la scienza, sono i soldi. Quindi è presto detto: cosa vogliono davvero le donne? Una sicurezza economica, un piacere maggiore sapendo che il suo partner non è di certo povero. Questa verità, che non è assoluta, è emersa da uno studio condotto dallo psicologo George Gallup e i suoi collaboratori.

Il gruppo di studi dell’University at Albany, negli Stati Uniti, ha interrogato studentesse eterosessuali e cercato di capire quali fossero i loro gusti nello scegliere il partner. Hanno analizzato l’aspetto fisico, culturale, il talento a letto e soprattutto il reddito. Ed ecco cosa è emerso: alle donne non importano per niente le dimensioni.

Se gli uomini hanno sempre avuto un dubbio sul cosa puntare: intelligenza, aspetto fisico, essere divertenti o romantici? Ebbene con questa ricerca potranno accantonare ogni fantasia basarsi su studi recenti, su quello che effettivamente le donne desiderano. Secondo infatti questa ricerca statunitense, le donne sono attratte maggiormente da uomini motivati, intelligenti, determinati e con un reddito elevato.

In conclusione, per fare felice una donna, gli uomini non devono allenare far uscire gli addominali, non devono nemmeno essere particolarmente romantici. Quello che conta, per raggiungere il vero piacere sotto le lenzuola, sono i soldi. Oltre alle preferenze nella scelta del partner infatti i ricercatori hanno messo in evidenza un altro aspetto inconfutabile.

Sempre secondo le preferenze delle studentesse interrogate, pare proprio che le donne che hanno a loro fianco partner con un reddito elevato abbiano anche rapporti sessuali decisamente più frequenti e intensi. Ebbene, una vecchia canzone di Adriano Celentano già lo diceva: “Chi non lavora, non fa l’amore”! A quanto pare per le donne, la sicurezza economica e la bella vita che ne deriva, è decisamente più eccitante!