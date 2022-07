WhatsApp e la funzione che gli utenti sognano da sempre: la buona notizia è arrivata

E’ arrivata la funzione di WhatsApp che molti di voi aspettavano ormai da tempo. Scopriamo insieme i dettagli.

Dopo diverse sollecitazioni e critiche da parte degli utenti, Whatsapp si è finalmente decisa, introducendo una funzione che cambierà completamente l’app e le abitudini degli utilizzatori.

Infatti, WhatsApp per iOS sta lavorando a una funzione che permetterà agli utenti di nascondere lo stato online a tutti. Si tratta di una funzione che arriverà in un futuro aggiornamento ed è già in fase di sviluppo. Ma vediamo nel frattempo come funziona e aspettarsi da essa.

La rivoluzione di WhatsApp

WhatsApp ha deciso di dare ascolto ai suoi utenti e si è rinnovata, introducendo una funzione che rivoluzionerà l’utilizzo dell’applicazione. Come accennato in precedenza, questa funzione, che arriverà preso sui cellulari degli utilizzatori, permetterà di nascondere il proprio stato online a tutti.

Al momento, gli utenti possono scegliere di mostrare le loro informazioni ai contatti, a determinate persone o a chiunque. In una futura versione dell’app, WhatsApp permetterà agli utenti di seguire un approccio simile a quello di Toggle Online. Ma come funzionerà di preciso? Grazie a due nuove opzioni “Tutti” e “Ultimo visto”, sarà possibile configurare chi può vedere quando siamo online. Ad esempio, se si decide di limitare la visione dell’ultimo accesso a “I miei contatti”, gli utenti assenti nei contatti non potranno visualizzare le informazioni sull’ultimo accesso e nemmeno quelle sullo stato online.

Questa nuova funzione di privacy viene sviluppata nello stesso momento in cui WhatsApp sta introducendo un’altra importante funzione, la possibilità di modificare i messaggi. È passato molto tempo da quando l’app ha iniziato a consentire agli utenti di eliminare i messaggi, ma non ha mai introdotto la possibilità di modificarli, cosa che cambierà in un futuro aggiornamento. La possibilità di modificare e cancellare i messaggi è in arrivo su un’altra amata app di messaggistica: iMessage. Anche se ha sollevato qualche polemica, la possibilità di modificare e cancellare un messaggio può essere molto utile quando si sbaglia una parola o si inviano informazioni errate a una persona in chat.

Infine, ma non meno importante, WhatsApp sta lanciando una nuova versione di risposta ai messaggi. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, WhatsApp sta già introducendo la possibilità per i tester pubblici di reagire a un messaggio con qualsiasi emoji, proprio come fa Instagram con la funzione Direct Message. Proprio così. Insomma, a questo punto non vediamo l’ora di vedere come gli utenti reagiranno alle prossime funzioni!