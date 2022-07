Apple, rivoluziona l’iPhone: cambia tutto – arrivano modifiche radicali (anche lato design)

Apple è sempre alla ricerca di idee innovative che marchino la differenza con altri prodotti: ecco quelle che applicherà ai prossimi iPhone.

Chiunque abbia vissuto gli anni precedenti alla commercializzazione degli iPhone è a conoscenza di quanto sia profonda la differenza tra il prima e il dopo nel mondo della comunicazione e della tecnologia mobile. Il telefono ideato da Apple ha cambiato in maniera radicale il modo di interaggire con i propri contatti e tutta l’industria ha inseguito questa innovazione.

Se nei primi anni la differenza tra l’iPhone e gli smartphone era più marcata, oggi esistono smartphone in grado di fare tutto ciò che fa il dispositivo Apple e che presentano caratteristiche hardware uguali o superiori ad un prezzo minore. Tuttavia ciò che non è mai stato tolto ai prodotti Apple è l’originalità di alcune funzioni e quella nell’introdurre nuove feature.

Nell’ultimo periodo, ad esempio, la compagnia americana ha lavorato molto sulla solidità dei propri prodotti, cercando in questo modo di rispondere ad un’esigenza comune: avere un dispositivo in grado di reggere agli urti frequenti e a quelli occasionali che possono causarne la definitiva rottura.

Apple tutti i progetti depositati per i futuri iPhone: vedremo tutte queste caratteristiche?

Quali potranno essere i piani di Apple per il futuro? Ovviamente, come tutte le aziende, anche il gigante tech tiene il più stretto riserbo possibile sulle prossime implementazioni, così da evitare il rischio che la concorrenza copi le sue idee e le metta in commercio prima. Tuttavia è possibile ipotizzare un percorso di sviluppo attraverso alcuni dei brevetti che la compagnia ha depositato negli ultimi mesi.

Il più interessante riguarda un telefono completamente costituito di vetro. Nel progetto depositato lo scorso novembre infatti, si nota come non solo ci sarebbero due schermi, uno frontale e uno posteriore, ma sarebbe di centro anche la classica cornice. Si tratta di un progetto di design, ma anche di una innovazione visto che si potrebbe usufruire di schermi da qualsiasi lato si impugni l’iPhone.

Ad aprile è stato depositato un altro brevetto interessante e riguarda l’implementazione di una fotocamera frontale sotto lo schermo. In questo modo l’iPhone presenterebbe uno schermo frontale intero senza elementi che ne interrompano la continuità. Tra le altre possibili novità c’è quella di un logo Apple, l’iconica mela morsicata, che cambia colore e quella di uno schermo capace di funzionare senza problemi anche sotto la pioggia.

Infine tra i brevetti si trova anche la possibile installazione di un gas detector. Il sensore calcolerebbe il livello dell’ozono, lanciando un segnale in caso di presenza eccessiva di gas. Sono tutte novità interessanti, ma non sappiamo quante e quali di queste verranno effettivamente inserite all’interno del prossimo modello di iPhone che verrà presentato a settembre.