Bonus zanzariere, a quanto ammonta e fin quando puoi richiederlo? Ecco tutte le info

Le zanzariere che grande invenzione, alle volte ci salvano letteralmente l’estate. Ma come fare per ottenere i bonus zanzariere? Vi sveliamo tutti i dettagli.

Anche se siamo in estate inoltrata, possiamo svelarvi tutti i modi per poter ancora richiedere il bonus zanzariere. Non preoccupatevi, siete ancora in tempo.

Siete interessati al bonus zanzariere? Non temete che siete ancora in tempo per ottenere il contributo più atteso dell’anno. Potete fare una richiesta grazie alla misura dell’Ecobonus. Cosa c’entrano le zanzariere con l’ecologia? Ebbene questi strumenti, oltre che proteggerci dagli insetti fastidiosi, ci proteggono anche dalla luce solare e questo vuol dire che rientrano nella misura perfettamente.

Bonus zanzariere: a chi spetta e come ottenere l’agevolazione.

Per ottenerlo siete ancora in tempo perché il termine ultimo per avere la detrazione fiscale è il 31 dicembre 2022. Il bonus zanzariere infatti non sono soldi che vengono erogati direttamente all’utente, ma sono detrazioni fiscali che si possono ottenere dino al 50%. Sono da imporre sia sul dispositivo che sulla messa in posa delle zanzariere che si applicano alle finestre e alle porte-finestre. Solo quelle che hanno schermature solari oppure oscuranti. Insomma devono rispettare i canoni ecologici.

Per ottenere il rimborso avete tempo fino al 31 dicembre e solo gli importi fino a 60 mila euro rientrano nell’agevolazione che fa parte delle tende da sole previde dal Decreto Ecobonus. Anche le zanzariere infatti proteggono dalla luce solare. Ma non è solo questo il modo per ottenere la detrazione.

Le zanzariere infatti sono davvero miracolose sotto il punto di vista bonus perché possono essere rimborsate con detrazioni anche con un’altra misura di aiuti economici: il Superbonus 110%. Si tratta infatti di uno strumento che può essere adoperato per isolamento termico o come parte di un lavoro di messa in sicurezza da rischio sismico.

Chi può richiedere il bonus zanzariere 2022? Tutti i contribuenti, al di là del reddito ISEE, possono presentare la domanda se affrontano una spesa che consenta di migliorare l’aspetto degli immobili, in maniera ecologica. Per ottenere questo beneficio ci sono due modalità: con la detrazione IRPER in 10 anni, a te oppure con lo scontri i fatica o la cessione del credito d’importa a un soggetto terzo. Insomma diverse modalità che agevolano il contribuente nella richiesta.

Ovviamente il requisito fondamentale per poter ottenere la detrazione fiscale è che le zanzariere devono effettivamente schermare la luce solare per migliorale l’efficienza energetica della casa per cui devono avere marchiatura CE, proteggere il vetro ed essere stabili e regolabili.