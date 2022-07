Hai mai visto la casa di Albano? Una tenuta in cui vive con Loredana Lecciso, i figli e… Romina!

Curiosi di scoprire alcuni dettagli sulla vita di Albano e soprattutto sulla sua tenuta? Scopriamoli insieme.

Albano vive attualmente in una maestosa residenza, insieme alla sua famiglia. Una tenuta acquistata dal cantante pugliese decenni fa.

Del resto da un artista del suo calibro non ci si poteva aspettare nulla di meno. Il suo successo nazionale ed internazionale gli ha permesso di vivere in una tenuta pazzesca, che condivide insieme ai membri della sua famiglia, ma proprio tutti. Scopriamo insieme i dettagli.

Albano e la sua residenza familiare

Il successo di Albano Carrisi è stato pieno di emozioni e soddisfazioni. Una carriera che l’ha portato ad esibirsi anche all’estero, dove tutt’ora è molto richiesto.

Grazie al suo enorme successo è riuscito anche ad acquistare una residenza extra large, in grado di ospitare tutta la sua famiglia. Ebbene sì, al suo interno infatti, vivono non solo i suoi figli, ma anche la compagna Loredana Lecciso e la ex moglie Romina Power. Proprio così. Ne è passata di acqua sotto i ponti tra l’artista italiano e la cantante di origine americana. Una relazione durata per quasi trent’anni, fino al 1999, quando la coppia ha deciso di separarsi presumibilmente a causa di un tradimento della Power.

Negli ultimi anni però la coppia si è riavvicinata sempre più, tanto da condividere la stessa casa. L’abitazione si trova a Cellino San Marco, paese natale del cantante. Secondo alcune indiscrezioni Romina si sarebbe stabilita nella residenza in occasione della pandemia, anche se si sarebbe stabilita in un appartamento lontano e separato dalla struttura principale. La villa però ha un valore sentimentale sia per Albano che per la ex moglie. E’ il luogo dove ha visto nascere il loro amore e crescere i loro figli. I due condividono 4 figli: Cristel, Romina, Yari e Ylenia, scompasa nel 1994. Di quest’ultima si sono perse le tracce quando aveva deciso di visitare New Orleans, la città natale della mamma. Con la Lecciso invece ha avuto due figli, Jasmine, di 21 anni e Albano Jr, di 20.

La tenuta si trova in aperta campagna, un luogo particolarmente caratteristico e perfetto dove poter vivere con la propria famiglia. La villa include anche un ampio spazio esterno: è circondata da diversi ettari di terreno, dove ci si può rilassare sotto il bel sole pugliese. Ora che Albano e Romina sembrano esserci riavvicinati, deve essere un sogno vivere sotto lo stesso tetto. Insomma, nonostante tutto, si tratta di una vera famiglia moderna e all’avanguardia!