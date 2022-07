Delitto di Garlasco, Alberto Stasi dal carcere: “Non ho nulla da rimproverarmi”

Intervistato nel penitenziario da Le Iene, Alberto Stasi torna a parlare del delitto di Garlasco con nuove ed agghiaccianti dichiarazioni

Non accenna a placarsi la dinamica legata al cosiddetto Delitto di Garlasco che, nei primi anni 2000, ha tenuti tutti incollati allo schermo del televisore. La vicenda ha scosso davvero tutti e, dopo anni di processi, ha individuato come colpevole Alberto Stasi. É dal penitenziario dove sta scontando la sua condanna che l’uomo ha rilasciato delle nuove dichiarazioni…

Ma ripercorriamo con ordine i punti focali del caso più efferato e controverso degli anni 2000 (per leggere ulteriori dettagli, clicca qui): il 13 agosto 2007, la 26enne Chiara Poggi è stata trovata senza vita nella sua villa a Garlasco, nel cuore di Pavia.

Tra i sospettati, è subito rientrato il suo ormai ex fidanzato Alberto Stasi, che ha dovuto attraversare un tortuoso percorso processuale prima di arrivare ad un verdetto definitivo. L’uomo, infatti, ricevette una sentenza di assoluzione nei primi gradi di giudizio, ma la Cassazione annullò la sentenza dell’Appello rimandando ad un processo bis.

É proprio così che Stasi venne definitivamente condannato a 16 anni con rito abbreviato. La sentenza venne poi confermata dalla Suprema Corte nel 2015 e chiusa definitivamente.

Delitto di Garlasco, ecco le ultime dichiarazioni di Alberto Stasi dal carcere

Raggiunto dal noto programma televisivo Le Iene, Stasi ha avuto modo dal penitenziario di parlare ancora una volta del delitto di Garlasco, specificando ancora una volta di essere del tutto innocente e di aver subito delle pesanti ingiustizie in sede giudiziaria.

Nel servizio de Le Iene, andato in onda settimane fa e di cui vi riportiamo uno stralcio in basso, Alberto ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti. Intanto continua a ripudiare con veemenza la colpevolezza.

Vi riportiamo alcune sue affermazioni in merito, estrapolate dal servizio da Il Riformista: “Quando mi chiedono se ho ucciso io Chiara, penso che non sanno di cosa stanno parlando (…) Alla sera quando mi corico io non ho nulla da rimproverarmi”.

L’uomo ha inoltre parlato della vicenda processuale che l’ha visto protagonista per anni, culminando in una sentenza di colpevolezza. Ha raccontato che durante il processo: “Sembrava di remare contro un fiume in piena andando controcorrente, fin dall’inizio”, dunque come se un verdetto fosse già chiaro dall’inizio.

Per lui, infatti: “Non c’era un vero e proprio desiderio di cercare la verità”. Ha concluso poi con una forte critica nei confronti del sistema giudiziario italiano: “Hanno un sistema che a oggi funziona così: la pubblica accusa dice ‘No, questa persona va assolta’ ma, nonostante questo, la persona viene condannata“.

