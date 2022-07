E’ morto a 94 anni L.Q. Jones – per quali ruoli ricorderemo l’attore veterano di Hollywood?

E’ morto a 94 anni uno dei volti storici della prima Hollywood: L.Q. Jones. La sua carriera è stata segnata da una serie successi importanti durante gli anni Sessanta.

Ci ha lasciato a 94 anni L.Q. Jones, uno di quei attori che ha visto nascere cinema e tv ed è cresciuto insieme a loro. Il leggendario attore, infatti, ha recitato per alcune produzioni importanti e passate alla storia come Casinò – dove ha affrontato Robert De Niro in una scena memorabile – diretto da Martin Scorsese, La maschera di Zorro con Antonio Banderas, la leggendaria serie tv degli anni Settanta Charlie’s Angels, Gunsmoke e molto altro ancora.

L.Q. Jones è morto sabato scorso per cause naturali nella sua casa di Hollywood Hills. A confermare la morte del veterano di Hollywood è stato il nipote Erté deGarces che ha rilasciato un’intervista a Variety, spiegando come l’attore americano sia scomparso circondato dalla sua famiglia.

La carriera di L.Q. Jones è iniziata nel 1955 ed è andata avanti fino al 2006: 51 di film, serie, pellicole e tantissimi ruoli all’attivo. L’attore è nato il 19 agosto 1927 a Beaumont, Texas, e ha frequentato l’Università del Texas ad Austin, dove conobbe Sue Lewis, sua moglie per 23 anni. La coppia, infatti, ha divorziato negli anni Settanta, a quel tempo, L.Q. – nome d’arte per Justice Ellis McQueen – si stava affermando come attore di spessore, diventando un punto di riferimento per i grandi registi.

La lunga carriera di L.Q. Jones

Il nome d’arte di Justice fu una fortuita casualità. Nel 1955, l’attore americano è stato scelto per la serie TV “Battle Cry” e il suo personaggio si chiamava proprio L.Q. Jones, nome che gli piacque a tal punto da sceglierlo per la sua lunghissima carriera.

Quell’anno L.Q. Jones recitò nella serie TV “Cheyenne”, fu il primo western di un’ora per la televisione, un genere che ebbe molta fortuna tra gli anni Cinquanta e Sessanta, legato molto al sentimento della guerra, della conquista e delle libertà in una nuova terra tutta da scoprire.

Durante gli anni Sessanta poi ha recitato in altre serie Tv di successo come “Wagon Train” e “Rawhide” ed è apparso anche in dodici episodi del classico “Gunsmoke”, nonché in un paio di episodi per “Charlie’s Angels“. Ma negli anni Ottanta iniziò anche la sua lunghissima e incredibile lista di cameo di grande impatto di L.Q Jones che fu davvero impressionante.

I suoi baffi diventarono un marchio di fabbrica: tutti infatti sapevano che insieme a un cappello da cowboy, avrebbe interpretato un altro fantastico personaggio del mondo western, come Pat Webb, ruolo adorato fino ad oggi dai suoi fan. Ma non solo. L.Q. Jones ha anche interpretato nel 1998 il leggendario Jack tre dita ne “La maschera di Zorro”, rubando anche la scena al resto dei personaggi.

Ha prodotto, inoltre, diretto e scritto come regista indipendente il film del 1975 “A Boy and His Dog” – una commedia nera post-apocalittica che si svolge nel sud-ovest – diventando un cult cinematografico. Il suo ultimo lavoro, invece, è stato il film del 2006 “Radio America”, che è stato anche l’ultimo film del regista Robert Altman.