Un aborto spontaneo ha devastato la Royal Family: anche i sudditi sono in lutto

La Royal family è stata colpita da una tragedia, che ha travolto anche i sudditi. Una sofferenza indescrivibile.

La Royal family non è nuova a scandali e indiscrezioni, che l’hanno accompagnata per decenni, soprattutto dopo l’entrata in scena di Lady Diana.

Ma c’è un’altra royal che ha suscitato non poche polemiche. Stiamo parlando ovviamente di Meghan Markle, che nel 2018 è convolata a nozze con il secondogenito del Principe Carlo. Da allora la coppia ha dato alla luce due figli, Archie e Lilibeth, che ha da poco festeggiato il primo compleanno. La Duchessa di Sussex, in questi anni è sempre rimasta al centro della cronaca rosa. Molti l’hanno addirittura accusata di essere la causa della crisi tra William ed Harry. Insomma, non è riuscita mai a trovare pace quando risiedeva a Londra e a quanto pare non la trova nemmeno ora a Los Angeles, dove un paio di anni fa si è trasferita insieme alla sua famiglia.

La perdita struggente di Meghan Markle

La Duchessa e il Duce di Sussex hanno due figli e risiedono al momento negli Stati Uniti d’America, paese natale dell’ex attrice.

Anche se lontani dal resto della royal family, non si smette mai di parlare di loro. A maggior ragione dopo la rivelazione della stessa Meghan, che si è aperta durante un articolo pubblicato sul New York Times, in cui ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo. Nell’articolo quindi parla della perdita e dell’importanza di stare bene con sé stessi. Meghan ha condiviso la devastazione che lei e il principe Harry hanno provato dopo aver perso il bambino ed essere stata ricoverata in ospedale.

L’aborto spontaneo sarebbe avvenuto nel 2020, prima della nascita della loro figlia e secondogenita. Infatti, la stessa Duchessa ha descritto il momento in cui, mentre cambiava il pannolino al figlio Archie nella loro casa di Los Angeles, è “caduta a terra” per il dolore. Queste le sue parole: “Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo. Ore dopo, giacevo in un letto d’ospedale, tenendo la mano di mio marito. Sentivo il calore del suo palmo e gli baciavo le nocche, bagnate dalle lacrime di entrambi”.

Ha aggiunto che guardando il cuore del marito spezzarsi mentre cercava di tenere i pezzi il suo, ha capito che l’unico modo per iniziare a guarire è chiedere prima di tutto come sta una persona. Affrontando lo stigma che circonda l’aborto spontaneo, Meghan ha affermato che perdere un figlio significa portare con sé un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma discusso da pochi. Nel dolore della loro perdita, la coppia ha scoperto che su 100 donne, dalle 10 alle 20 di loro hanno sofferto un aborto spontaneo. Eppure, nonostante la sconcertante comunanza di questo dolore, la conversazione rimane un vero e proprio tabù.