Memoria esaurita su WhatsApp? Ecco come liberare spazio in poche semplici mosse

Avete esaurito la memoria su Whatsapp? Ebbene vi sveliamo un trucchetto per poter liberare lo spazio in maniera veloce e con semplici mosse.

Tutti utilizziamo costantemente Whatsapp e foto e video sono sempre in arrivo. Ma come fare per liberare velocemente la memoria del telefono? Vi sveliamo alcuni semplici trucchetti che vi permetteranno di ottenere benefici all’istante.

La notizia di memoria esaurita è una di quelle fisse, che non vanno più video e spesso crea davvero tantissimi problemi con il telefono. Dopo aver analizzato la galleria ed eliminato foto e video inutili, cancellato le applicazioni che non utilizzate, vi ritrovare ancora con quella notifica. Sapete che può essere davvero tutta colpa di Whatsapp. Vi sveliamo come fare!

Whatsapp e memoria piena: come risolvere il problema definitivamente con un click

Fare spazio in memoria spesso diventa necessario e urgente e allora come fare per liberare Whatsapp con un semplice trucchetto? Prima di tutto vi diciamo che la cosa più importante è effettuare un backup dei file. Quello che infatti riempie la memoria sono i media che vengono costantemente inviati e inoltrati nelle conversazioni. Procedere quindi con un backup può essere essenziale.

Seconda cosa da fare con urgenza è utilizzare uno spazio di archiviazione cloud. Ottimo ad esempio è pCloud che offre anche 550 GB e 10 TB a prezzi davvero effimeri. Ha tra i vantaggi la sincronizzazione automatica dei file per cui potrai anche cancellare tutto dallo smartphone ma lo ritroverai sulla memoria.

Il backup resta comunque la prima cosa da fare su Whatsapp per poter eliminare i file più grandi, e che quindi occupano più spazio in memoria, e quelli inoltrati tantissime volte. Un elemento cancella infatti potrebbe ancora essere lì se è stato inoltrato molte vale. Come fare? Andare nella scheda Chat, su Impostazioni e poi Spazio dati e Gestisci Spazio. Qui troverai i file più grandi di 5 MB oppure inoltrati molte volte e a quel punto potrai selezionare se eliminarli tutti i file solo alcuni elementi. Puoi premere Elimina e anche Elimina copie per eliminare definitivamente ogni inoltro di quel media.

A questo punto la memoria dovrebbe essere abbastanza libera e quella fastidiosa notifica potrebbe sparire. E’ essenziale farlo perché se lo spazio di archiviazione del telefono è basso, Whatsapp potrebbe non funzionare finché poi il problema non viene risolto. Per questo è importante effettuare il backup e avere uno spazio cloud per i file di grandi dimensioni.