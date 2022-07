Scatolette di tonno, il dato che nessuno legge sull’etichetta ma che può salvarti la vita

Compri spesso le scatolette di tonno? Dovresti allora imparare a leggere l’etichetta perché un numero che viene sempre riportato ti svela se la tua salute è al sicuro o meno.

Chi non ha nella propria dispensa qualche scatoletta di tonno? Si tratta del classico ingrediente salvacene, di quelli che in pochi minuti garantiscono il piatto in tavola.

Naturalmente il pesce fresco è sempre da preferire ma, almeno in questo caso, le scatolette non sono certo una componente da disprezzare, a patto però ovviamente di saper scegliere un prodotto di qualità.

Come individuare allo le scatolette di tonno migliori da acquistare? Importante è sapere leggere l’etichetta con cura, concentrandosi soprattutto su alcuni valori molto significativi. Scopriamo insieme quali.

Sull’etichetta delle scatolette di tonno c’è un dato che dovreste leggere sempre

Per quanto concerne le diciture riportate sulle etichette delle scatolette di tonno, la legge europea è molto chiara: una serie di specifiche vanno necessariamente riportate.

Tra tutti questi numeri e codici, uno in particolare deve sempre destare la nostra attenzione. Si trova vicino alla data di scadenza e ci fa comprendere qualcosa di molto importante: la provenienza, ovvero dove è stato pescato il pesce e con quale tecnica.

Alcune zone di pesca sono infatti considerate migliori rispetto ad altre, proprio in quanto lì le popolazioni di tonno sono più numerose e “sane”.

Ma come è indicata questa territorialità? Attraverso un codice che identifica la così detta zona FAO di pesca, aree geografiche definite dall’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura, in inglese Food and Agriculture Organization (FAO).

Illustrare nel dettaglio tutte queste zone sarebbe impossibili ma possiamo comunque fornirvi alcune indicazioni importanti.

Il tonno in scatola più comunemente venduto è il tonno a pinna gialla, rispetto al quale il WWF segnala le zone FAO e le tipologie di pesca da preferire e quelle da evitare. Ve le riportino di seguito attingendo dal sito GreenMe.it

Da preferire

Pacifico occidentale e centrale FAO 61, 71, 81

Lenze a mano

Seconda scelta

Pacifico occidentale e centrale (area WCPF) FAO 61, 71, 77, 81, 87

Ciancioli senza dcp

Ciancioli senza dcp Oceano Atlantico FAO 21, 27, 31, 34, 41, 47; Oceano Indiano FAO 51, 57

Lenze a mano

Da evitare

Mondo intero

Palangari pelagici, ciancioli con dcp

Palangari pelagici, ciancioli con dcp Mondo intero (eccetto Pacifico occidentale e centrale)

Ciancioli senza dcp

Ciancioli senza dcp Pacifico centro-occidentale FAO 71: Filippine, Indonesia; Oceano Indiano FAO 51, 57

Reti da posta

C’è poi il discorso del metodo di pesca. Meglio prediligere tonno pescato a canna o con reti a circuizione su banchi liberi (si tratta di sistemi selettivi che evitano la morte di altre specie).

Verificate queste informazioni potrete sentirvi tranquilli, sicuri di aver scelto un prodotto che non potrà in alcun modo danneggiare la vostra salute. Può esser una verifica un po’ noiosa ma, fidatevi, ne varrà la pena.