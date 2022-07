Uomini e Donne, la voce clamorosa: Tina Cipollari se ne va? Già pronta la sostituta

Negli ultimi mesi la voce era cominciata a circolare sul web e sui social, ma senza trovare effettivi riscontri. Tuttavia, l’indiscrezione di ieri, sabato 9 luglio, si è diffusa rapidamente anche tra alcuni siti e sembra avere basi più solide.

Stiamo parlando del possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne, che rappresenterebbe di certo una svolta epocale nella vita della storica opinionista e anche nel programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

D’altronde Tina Cipollari è una colonna portante della trasmissione da oltre 20 anni, pertanto un suo eventuale abbandono scatenerebbe di certo una reazione da parte dei fan. Eppure, sempre stando alle indiscrezioni delle ultime ore – rilanciate anche da Novella 2000 – la direzione di U&D avrebbe già individuato il profilo giusto per sostituire la 56enne viterbese.

Una decisione che potrebbe trovare il consenso dei telespettatori e far ‘digerire’ l’addio di Tina, dato che la persona in questione sa svolgere molto bene il ruolo di opinionista. Se davvero si arriverà alla separazione tra Tina Cipollari e Uomini e Donne, la sua sostituta sarà infatti Karina Cascella, che non compare da tempo in TV ma che sarebbe comunque pronta a sedersi al fianco di Gianni Sperti.

Karina Cascella arriva lo stesso? Le idee di Mediaset

Novella 2000 ha suggerito anche un altro scenario a cui potremmo assistere nella prossima stagione di Uomini e Donne. Tina Cipollari potrebbe anche rimanere come opinionista dello storico programma, assieme a Gianni Sperti: tuttavia, la direzione potrebbe decidere di affiancare ugualmente Karina Cascella ai due protagonisti del dating show.

Forse è proprio questa la soluzione che troverebbe maggiore riscontro nei tantissimi fan del programma, ed è per questo che Mediaset sta ragionando molto attentamente sul da farsi.

Tuttavia, di recente anche Soleil Sorge ha suggerito la possibilità che Tina Cipollari possa decidere di intraprendere qualche altra esperienza.

“Tina Cipollari… è un dieci anni che è lì ma ancora va. E niente… potrebbe sempre…”, rimanendo sul vago. Quando lo speaker le ha chiesto se potrebbe “cambiare lavoro”, l’ex gieffina ha replicato con un “Ayayayayay”, prima di virare su un altro argomento.

“Spero non ci ripensi”, che affondo di Tina

Nel frattempo Tina Cipollari non manca di esprimere i suoi sentimenti nei confronti dei vari personaggi televisivi. L’opinionista di Uomini e Donne ha infatti detto la sua sulla possibile assenza dal piccolo schermo di Katia Ricciarelli, che pare abbia già detto no ad Alfonso Signorini che la voleva nella prossima edizione del Grande Fratello VIP.

Ma non è tutto, perché la Ricciarelli non dovrebbe partecipare nemmeno a Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti.

La pausa decisa dalla cantante lirica scatena la Cipollari, che commenta nel suo stile: “Menomale che non è interessata. Spero non ci ripensi”.