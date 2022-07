Antonella Elia, le prove di ballo diventano bollenti e il finale è alla Dirty Dancing

Antonella Elia, reduce dal successo a La Pupa e Il Secchione, si gode un po’ di relax… a ritmo di musica! I suoi balletti sono già virali

Dopo un ritorno in grande stile al Grande Fratello Vip, Antonella Elia è un fiume in piena. La sua personalità allo stesso frizzante e sempre diretta ha attratto a sé uno sbalorditivo numero di opportunità televisve, dal ruolo di opinionista nel medesimo reality, a Temptation Island Vip, fino ad arrivare al recente ruolo da giurata ne La Pupa e il Secchione…

Dopo un anno, dunque, ricco di ospitate ed apparizioni televisive, la showgirl si gode un po’ di sano e meritato riposo in dolce compagnia del suo Pietro Delle Piane, che abbiamo avuto modo di conoscere proprio in occasione di Temptation Island Vip.

Ricordiamo che la coppia, che in un primo momento pareva davvero solida ed unita, ha avuto un piccolo momento di crisi all’interno del villaggio, che li ha portati a separarsi per un po’ di tempo.

Dopo diversi mesi lontani, la coppia ha deciso di riprovarci, stavolta lontano da occhi indiscreti e, nonostante in molti avessero intuito un ritorno di fiamma, non da troppo tempo i due hanno ricominciato a farsi vedere insieme sui social.

Antonella Elia è scatenata! Ecco il video che ha scaldato il web

La vulcanica Antonella sta letteralmente cavalcando l’onda del successo sfruttando al massimo non solo la popolarità raggiunta in televisione, ma anche i trend del momento, in particolare, quelli legati al mondo della Generazione Z. Ecco di cosa stiamo parlando nello specifico…

La showgirl ha deciso di sfruttare al meglio tutto il suo talento nel ballo che ha deciso di aprire un profilo Tik Tok e cimentarsi in balletti travolgenti in compagnia di amici e, soprattutto, del suo cavaliere!

Ed è proprio in vacanza che la Elia ha deciso di darci dentro, pubblicando sketch e balletti su suoni di tendenza sulla piattaforma. In particolare, un TikTok, pubblicato anche come reel sulla sua pagina Instagram (e che vi mostriamo in basso) ha letteralmente mandato in subbuglio i fan… l’atmosfera Dirty Dancing trapelava anche ad un primo sguardo!

Sulle note della canzone latina Ay Rico Rico, una spigliatissima Antonella Elia improvvisa dei passi di salsa passando da un giovane ballerino all’altro. Il finale, però, è la parte più epica: casquet con tanto di bacio sulle labbra spettano al suo ultimo (ma non meno importante) partner di ballo… indovinate un po’ di chi si tratta?