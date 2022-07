Batteria dell’IPhone, come capire quando è il momento di cambiarla? Occhio ai sintomi

La tua batteria dell’iPhone non è più come prima? Con queste semplici mosse puoi capire quando è arrivato finalmente il momento di cambiarla per sempre.

Cambiare l batteria dell’iPhone a volte può essere l’unico modo per far resistere il telefono più a lungo. Vediamo come capire quando è arrivato il momento della sua ora.

L’iphone è sicuramente un ottimo smartphone, ma ha anche lui i suoi limiti. Dopo un anno la batteria può perdere efficienza nella prestazione per cui può capitare che inizi a darvi dei problemi e trattenga sempre meno la carica. La perdita di efficienza può è sere un processo fisiologico per cui non abbiate timore. Se avete notato che il vostro iPhone deve essere ricaricato sempre più spesso allora vuol dire che sta solamente invecchiando.

L’iPhone sta “invecchiando”: la batteria dura sempre meno e deve essere caricato sempre più spesso

Se si tratta solo di caricare la batteria in maniera più frequente allora non dovete provi tanti problemi, ma se le prestazioni del telefono iniziano a calare in maniera drastica e gli spegnimenti sono sempre più improvvisi e frequenti allora qualcosa da fare c’è.

Come spiega la Apple infatti le batterie hanno un ciclo di vita limitato per cui, dopo aver constatato che le prestazioni sono limitate, occorre sostituirle. Se non si cambia la batteria l’iPhone non funzionerà mai bene!

Nel dettaglio, come riporta la Apple, la batteria carica all’80% per i primi 500 cicli di ricarica dopodiché scende alla prestazione del 50%. Dopo un anno, o poco più, quindi potrete considerare la batteria dell’iPhone consumata. Anche se iOs non mostra quanti cicli di ricarica ha fatto il telefono, alcuni segnali sono piuttosto chiari. Come capire che la batteria è vecchia e si deve sostituire immediatamente?

Ovviamente la carica dura meno, il telefono si spegne, le prestazioni non sono ottimali. La grafica e i giochi diventano più “lenti” come anche le app. Altro segnale che indica che arrivato il momento “x” è il surriscaldamento dell’IPhone e la retroilluminazione debole che non consente di leggere bene. Anche il volume del telefono comincia a diminuire drasticamente e il flash della fotocopiare non funziona più.

Per capirlo potere anche andare sulle Impostazioni, Stato Batteria e se in basso leggete “Disponibilità Prestazioni Massime” vuol dire che è tutto ok, al contrario se leggete: “Il tuo iPhone non è in grado di determinare lo stato della batteria”; “iPhone si è spento improvvisamente perché la batteria non è stata in grado di assicurare la potenza di picco necessaria”, e messaggi simili, allora è il momento di rivolgersi all Centro assistenza alle e sostituire la batteria.