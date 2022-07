Conoscete Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci? Tanta paura per lei: si accascia al suolo dopo aver sfilato

La figlia di Monica Bellucci e del suo ex marito Vincent Cassel ha accusato un malore dopo aver sfilato in piazza Duomo a Siracusa in occasione della sfilata di moda di Dolce & Gabbana. La 17enne si è ripresa poco dopo l’intervento di alcune persone che la stavano accompagnano nel backstage.

Solo un piccolo svenimento, ma la paura è stata tanta per Deva Cassel. La modella 17enne aveva da poco terminato la sfilata in piazza Duomo a Siracusa, quando si è accasciata al suolo in seguito a un piccolo malore. La ragazza era impegnata nella sfilata di Alta Moda di Dolce & Gabbana.

Le immagini dello svenimento di Deva Cassel sono state postate sui social da alcuni spettatori presenti alla sfilata di Dolce & Gabbana. La ragazza, dopo essere stata aiutata e soccorsa, si è immediatamente ripresa. Pochi secondi di panico, ma tutto è filato liscio per la 17enne. La sfilata non è stata interrotta e tutte le altre modelle hanno continuato a sfilare tranquillamente!

L’aiuto alla ragazza è stato dato da Francesca Ragazzi, direttrice di Vogue Italia, e da alcuni addetti dello staff organizzativo dell’evento. Alla sfilata erano presenti anche Giuseppe Tornatore e Monica Bellucci. Nella stessa piazza protagonista della sfilata venne girato il film ‘Malena’, con questi ultimi protagonisti rispettivamente come regista e attrice principale.

Deva Cassel è la figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel. I due sono stati sposati dal 1999 al 2013 e oltre alla figlia Deva – nata nel 2004 – sono genitori anche dell’altra figlia Léonie, nata nel 2010!

La Bellucci ha assistito al piccolo svenimento della figlia in diretta. Attimi di paura e concitazione, quindi, anche per lei. Deva Cassel è stata vittima di un piccolo abbassamento di pressione dovuto alle alte temperature e, forse, all’agitazione della sfilata. Fortunatamente nulla di grave. Deva potrà tornare presto in passerella!

Stefano Gabbana e Domenico Dolce hanno scelto la splendida cornice di Siracusa per celebrare al meglio il loro decimo anno di Alta Moda. Queste le loro parole a riguardo: “Siamo voluti tornare in Sicilia, con una sfilata dal forte Dna D&G. Piazza Duomo e il Barocco, Caravaggio, Santa Lucia, l’isola di Ortigia e i suoi tesori, la Grotta dei Cordari, il Teatro Greco e la tragedia antica, l’arte pasticciera, Marzamemi e la leggenda di Calafarina, non sono per noi solo siti da visitare e nozioni storiche da leggere sui libri. Nel nostro immaginario tutti questi nomi rappresentano universi infiniti di ispirazione per le nostre Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. E grazie alla nostra visione, tutti questi elementi continueranno a rifulgere nel sogno delle nostre creazioni sartoriali e dei nostri gioielli, divenendo il simbolo della grande bellezza”.