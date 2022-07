Insalata di riso, attenzione – L’avete sempre preparata in maniera sbagliata: tutti i rischi per la vostra salute

Piatto estivo e rappresentativo della bella stagione per eccellenza, l’insalata di riso non muore mai. Eppure, potrebbe nascondere più di un’insidia tra un chicco e l’altro.

Sole, mare, escursioni e gita in montagna? No, l’estate non sarà mai estate senza insalata di riso. Si potrebbe rinunciare a tutto, anche all’abbronzatura Jersey Shore old style, ma mai alla pietanza fredda regina dell’estate. Uno dei tanti problemi correlati al caldo è proprio la pochissima voglia di mettersi ai fornelli e cucinare, sudando per tutto il tempo.

E siccome mangiare fuori per tre mesi sempre a pranzo e a cena non è possibile – in caso contrario però buon per voi – bisogna assolutamente correre ai ripari e l’insalata di riso, così come anche la pasta fredda o qualsiasi insalata in realtà, adempie perfettamente a questo compito. Volendo, e sono molti i temerari del genere, si potrebbe preparare addirittura un chilo di riso da suddividere durante la settimana, condendola a proprio piacere.

Dai condiriso, un po’ tristi, già pronti e che aspettano solo di essere versati all’interno, al tonno, ai pomodorini, alle mozzarelline, ai poco salutari wurstel crudi, tutto può finire nella magica pirofila dell’insalata di riso, ravvivata quotidianamente con un po’ di maionese oppure – per i più studiati – con un po’ di salsa di soia. Insomma, stiamo parlando di un piatto jolly intramontabile che potrebbe nascondere, però, più di un’insidia tra un chicco e l’altro. Ma vediamo insieme di cosa si tratta e perché anche la nostra amatissima e comodissima insalata di riso potrebbe costituire un rischio per la nostra salute.

Quell’ambiente che fa male

Tutto ciò che lasciamo nel frigo per giorni oppure a temperatura ambiente in realtà è a rischio. Nel caso dell’insalata di riso però, pensata proprio per più giorni, il problema si acuisce a causa del bacillus cereus, un batterio presente in tutti i cereali cotti, che può provocare intossicazioni alimentari di diversa natura.

La prima, più immediata, compare dopo 1-6 ore dopo aver consumato l’insalata di riso, causando anche quel giramento di testa tipico da intossicazione alimentare. La seconda, invece, ha dei sintomi più aggressivi, come coliche addominali e diarrea, e i sintomi di manifestano dopo 8 o addirittura 24 ore, causando malessere per una giornata intera, anche nel primo caso.

La colpa, però, è da attribuire al modo di conservazione del pasto. Insomma, persino l’insalata di riso non è ineluttabile, ma serve sempre la giusta attenzione. Nello specifico, si deve fare molta attenzione a non lasciare per troppo tempo qualsiasi piatto freddo a temperatura ambiente, se si vuole vitare di contrarre il bacillus cereus. Ma non solo. Proprio perché è importante rispettare il freddo in ogni sua sfaccettatura, sarebbe meglio, anche durante la preparazione stessa del riso, condire il piatto solo quando il cereale cotto si sarà raffreddato a dovere.

Proprio per questo, invece di lasciarlo raffreddare “naturalmente” all’aperto, sarebbe meglio sciacquarlo con acqua fredda subito dopo la cottura, versando solo a questo punto tutti i condimenti. Ma, altra regola fondamentale, qualsiasi piatto freddo va conservato in frigo con un coperchio.