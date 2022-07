Nuova legge vieta di buttare via il cibo: multe da 2 a 500 mila euro per chi spreca

La Spagna ha deciso di mettere fine allo spreco del cibo introducendo una delle leggi più ambiziose mai viste in Europa.

Il governo spagnolo ha appena approvato un ambizioso progetto di legge per ridurre gli sprechi alimentari.

Tutte le aziende coinvolte nella produzione e nella fornitura di alimenti dovranno pianificare la riduzione degli sprechi. Se non lo faranno, rischiano delle multe salatissime, che possono arrivare fino a 500.000 euro per i recidivi. Il governo mira a ridurre in modo massiccio le 1.300 tonnellate di cibo sprecate ogni anno in Spagna, che corrispondo all’incirca a 31 kg a persona. Ma scopriamo insieme i dettagli della proposta di legge.

Una legge per contrastare lo spreco di cibo

Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite, ogni anno nel mondo si sprecano quasi 1 miliardo di tonnellate di cibo. Questo quantitativo riempirebbe un numero di camion da 40 tonnellate sufficiente a compiere sette volte il giro del mondo.

Dopo aver analizzato i dati di 54 Paesi diversi, è emerso che tutti hanno un problema di spreco alimentare sostanziale, indipendentemente dal loro reddito nazionale. Quindi la Spagna ha deciso di eliminare, o almeno ridurre lo spreco di cibo con una nuova legge. Secondo Luis Planas, il ministro spagnolo dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, la nuova legge sensibilizzerà i cittadini sulle conseguenze economiche, sociali, ambientali ed etiche dello spreco alimentare. Il ministro ha continuato affermando che in un mondo in cui esistono ancora fame e malnutrizione, questo problema è una questione di coscienza per tutti.

Nei bar e nei ristoranti, tutti i cittadini dovrebbero avere il libero diritto di portarsi a casa gli avanzi che non sono stati consumati. Planas ha aggiunto che la legge si rivolge a tutti gli elementi della catena alimentare, dalla raccolta fino ai ristoranti, ai supermercati e ai privati. Il ministro ha continuato dicendo che nel settore della ristorazione, nei bar e nei ristoranti, tutti i cittadini dovrebbero avere il diritto gratuito di ritirare gli avanzi che non sono stati consumati e che quindi possono essere consumati in un secondo momento. Ciò significa che i clienti possono portare a casa gratuitamente il cibo se non riescono a finire il pasto, una pratica che attualmente non è comune in Spagna.

Il disegno di legge prevede anche misure che obbligano supermercati e ristoranti a collaborare con organizzazioni locali come il banco alimentare. Le aziende più grandi dovranno inoltre presentare piani per donare gli alimenti prima che superino la data di scadenza, come priorità. Quando i prodotti non sono più sicuri da consumare, il governo ha detto che dovrebbero essere utilizzati prima per l’alimentazione animale e poi per altre industrie come la produzione di biocarburanti. Per quanto riguarda i singoli cittadini, il governo ha riconosciuto che gran parte del problema si verifica nelle case. In tutta l’UE, si ritiene che più del 50% di tutti gli sprechi alimentari avvenga tra privati. Invece delle multe, tuttavia, la Spagna si affida a campagne educative per cambiare il comportamento domestico.