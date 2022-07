Piovono acciughe a San Francisco: case, tetti e giardini letteralmente invasi – cosa è successo?

Da più di un mese i cittadini di San Francisco devono fare i conti con un’insolita pioggia di acciughe che ha cominciato a stancarli non poco. Si tratta di un fenomeno incredibile mai avvenuto prima. Ma cosa lo ha causato?

Vi ricordate il cartone animato “Piovono Polpette” in cui, ad un certo punto del film, una pioggia di invitanti e gustosi hamburger comincia a colpire case, edifici e macchine sull’isola di Swallow Marin? Ecco, una cosa simile sta accadendo a San Francisco e non è nemmeno colpa del geniale inventore Flint Lockwood che cerca di risolvere la crisi alimentare delle sardine creando una macchina capace di trasformare l’acqua in cibo.

In questo caso, infatti, la colpa è tutta da attribuire ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento globale. Ora, possiamo prenderla con filosofia e guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, come l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e cominciare a risparmiare qualcosina per comprare la nostra nuova casa sul mare, a causa dell’innalzamento preoccupante di quest’ultimo, oppure possiamo considerare le variazioni del clima per quello che sono realmente, ovvero un problema. Soprattutto se piovono sardine.

E’ da più di un mese, infatti, che i cittadini di San Francisco stanno facendo i conti con un’insolita pioggia di acciughe che comincia ad infastidirli parecchio. Ma facciamo un passo indietro. Nelle acque californiane della Bay Area, a causa dei cambiamenti climatici, la temperatura del mare si è abbassata così tanto, da portare a riva un sacco di acciughe che hanno iniziato pure a piovere.

Lo strano fenomeno delle acciughe volanti

Si tratta di uno strano fenomeno che non può più essere chiamato, però, solo un’emergenza, proprio perché è da più di un mese che piovono acciughe che stanno creando non pochi problemi alla popolazione locale, estremamente infastidita. Giardini, tetti e automobili, infatti, sono sempre coperti da decine di pesci che con questo caldo rilasciano anche un odore poco piacevole già dalla prime ore del mattino.

Insomma, una situazione poco sostenibile nel tempo. La Otolith Geochemistry & Fish Ecology Laboratory – un laboratorio di ricerca della University of Davis – ha spiegato però questa proliferazione delle acciughe per le strade di San Francisco si deve ad una stagione della schiusa particolarmente ricca. Questo perché la temperatura fuori stagione del mare, che è più bassa, ha provocato la risalita consistente di acque profonde e fredde, dove si trova il plancton, fonte di cibo importante e nutriente per pesci piccoli, proprio come le acciughe che si sono dirette verso la riva per poterne mangiare quanto più possibile.

Tuttavia, questa straordinaria piena delle acciughe sulla costa, che non avveniva da tantissimo tempo, ha fatto sì che tantissimi stormi di pellicani si avvicinassero alla Bay Area, per mangiare – a loro volta – le acciughe. Ma non è un’operazione semplice a causa proprio dell’abbondanza. Molti pellicani, infatti, non riescono a trasportare bene la quantità incredibile di acciughe che hanno infilato nel loro becco. Così, molti di loro perdono acciughe strada facendo, le stesse poi però che piovono così letteralmente a terra, creando tantissimi disagi.